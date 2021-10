Pogoda na 5 dni i weekend. Wyż znad Rosji obejmie całą Polskę. Przyjdzie ochłodzenie

W kolejnych dniach będziemy musieli zapomnieć o ciepłej jesieni. Termometry pokażą miejscami w najcieplejszym momencie dnia maksymalnie 10 stopni. Deszcz może się pojawić, ale opady będą symboliczne.

Na wschodzie kraju w ciągu najbliższej doby pogodę kształtował będzie wyż znad Rosji. Natomiast zachodnia i częściowo centralna część Polski znajdować się będą jeszcze pod wpływem zatoki niskiego ciśnienia i zalegającym w niej frontem atmosferycznym. W pierwszej części nocy strefa słabych opadów frontowych występować będzie w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny poprzez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką i Kujawy aż po Pomorze. W drugiej części nocy zatoka niżu zacznie się wypełniać, powodując zanik opadów i ustępując po raz kolejny miejsca wyżowi znad Rosji, który w nadchodzących dniach obejmie obszar całego kraju.

Pogoda na czwartek i piątek

Pogoda w czwartek w pasie zachodnim zapowiada się pochmurno. Przed południem na Przedgórzu Sudeckim i Pomorzu prognozowane są słabe opady deszczu. W pozostałej części kraju na niebie należy spodziewać się umiarkowanego i małego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 13 stopni Celsjusza na Podlasiu, do 15 st. C w centrum i na północnym zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków wschodnich. Na południowym wschodzie okresami może rozpędzać się do 30-50 kilometrów na godzinę.

W piątek na obszarze całego kraju spodziewane jest małe lub umiarkowane zachmurzenie. Miejscami zrobi się słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słabo z kierunków wschodnich.

Prognozowane opady w dniach 07-11.10 Ventusky.com

Pogoda na weekend

Pogoda w sobotę będzie słoneczna, jedynie na Podkarpaciu i krańcach północno-zachodnich pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie od 12 st. C na wschodzie, przez 13 st. C w centrum, do 14 st. C na zachodzie. Z kierunków wschodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W niedzielę pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Nie są jednak prognozowane opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na wschodzie, przez 12 st. C w centrum do 13 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z kierunków wschodnich.

Pogoda na poniedziałek

Pogoda w poniedziałek przyniesie zmienne zachmurzenie, jedynie na północnym zachodzie będzie pochmurno i deszczowo. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum i na Pomorzu, do 13 st. C w pasie południowym kraju. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w dniach 07-11.10 Ventusky.com

Autor:kw,dd

Źródło: tvnmeteo.pl