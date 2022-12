"Takich opadów śniegu w części kraju dawno nie zapowiadano". Co jeszcze wynika z prognozy pogody na 5 dni

Przed nami prawdziwy pogodowy armagedon. Na weekend prognozuje się opady śniegu, miejscami bardzo intensywne. Może spaść ponad 20 centymetrów śniegu, a w górach nawet 50 centymetrów. Później przyjdzie mróz, temperatura za dnia spadnie do -5 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W weekend mocno sypnie śniegiem w Polsce. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski, takich opadów śniegu w części kraju dawno nie zapowiadano. Mogą one utrudnić warunki na drogach. W górach spadnie lokalnie do 50 centymetrów śniegu, na nizinach ponad 20 cm. Jak będzie wyglądała sytuacja pogodowa w stolicy? Najbliższej doby w Warszawie spadnie do 1-2 cm śniegu, a w kolejnej do 5-15 cm. Synoptyk dodał, że śnieg będzie na ogół puszysty. Możliwe są lokalne zawieje. Pokrywa śnieżna powinna się utrzymać przez jakiś czas, bo temperatura będzie wynosić poniżej zera.

Pogoda na weekend

W sobotę będzie pochmurno z przejaśnieniami. W południowej, wschodniej i centralnej części kraju spadnie do 3-7 cm śniegu. Zrobi się tam ślisko. Na krańcach południowo-wschodnich prognozuje się zanikające opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 3 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany północno-wschodni wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Niedziela przyniesie duże zachmurzenie. Padać nie powinno jedynie na Pomorzu, Kujawach i Ziemi Lubuskiej. W pozostałych regionach Polski wystąpią opady śniegu, miejscami dość intensywne, wynoszące ponad 10-15 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Podlasiu do -1 st. C na Pomorzu Gdańskim. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, będzie wiał z północnego wschodu. Lokalnie spowoduje utworzenie się zawiei śnieżnych.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie do -2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Wtorek zapowiada się pochmurny, będzie padał śnieg. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -4 st. C na Podlasiu do -1 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Pogoda na środę

Na środę synoptycy prognozują zmienne zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do -1 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl