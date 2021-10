Pogoda na 5 dni: rządy obejmie potężny wir niżowy. Przyniesie deszcz, wichury i sztorm na Bałtyku

W nadchodzących dniach będzie pochmurnie, a miejscami temperatura sięgnie 20 stopni Celsjusza. Od środy pogodą w Polsce będzie rządził potężny wir niżowy znad północnego Atlantyku i Skandynawii, który przyniesie deszcz, wichury i sztorm na Bałtyku.

Polska znajduje się pod wpływem rozległego wyżu z centrum nad Środkową Europą. Jedynie północne regiony kraju pozostają na skraju deszczowego niżu znad Skandynawii. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarno-morskie.

Pogoda na niedzielę

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Na północy kraju wystąpią słabe opady deszczu o sumie do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Warmii, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 55 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek przemieści się nad Polską niewielki niż niosąc chmury i deszcz, a we wtorek ponownie na pogodę wpłynie pogodniejszy wyż środkowoeuropejski. Od środy rządy obejmie potężny wir niżowy znad północnego Atlantyku i Skandynawii niosąc deszcz, wichury i sztorm na Bałtyku. Dopiero w sobotę niż odsunie się nad rosyjską Arktykę, a Polski sięgnie spokojniejszy klin wyżowy i wiatr uspokoi się.

W poniedziałek pogodnie będzie tylko na południu kraju. Poza tym prognozuje się pochmurną aurę z przemieszczającymi się z zachodu na wschód opadami deszczu o sumie 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na północnym wschodzie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h.

Na wtorek synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Na Pomorzu popada słaby deszcz do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane porywy w najbliższych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże zachmurzenie, poza tym wystąpią przemieszczające się od zachodu w głąb kraju opady deszczu do 5-15 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Śląsku. Południowo-zachodni wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-80 km/h.

Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami. Na północy i południowym wschodzie kraju popada deszcz o sumie 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Pomorzu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, dość silny i silny wiatr, w porywach osiągnie prędkość do 60-90 km/h. Na Wybrzeżu i Pomorzu powieje do 100 km/h.

Prognozowane opady w najbliższych dniach Ventusky.com

