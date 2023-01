Pogoda na weekend: system frontów przyniesie pochmurną i deszczową aurę. Na horyzoncie powrót lekkiej zimy

Weekend zapowiada się pochmurny z opadami deszczu, w górach spadnie do 10 centymetrów śnieg. Powieje też dość silny wiatr, w porywach nawet do 100 kilometrów na godzinę. Nowy tydzień również przyniesie deszcz, a także deszcz ze śniegiem i sam śnieg.

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie w zasięgu rozległego układu niskiego ciśnienia znad Skandynawii - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Dodał, że w nocy z zachodu na wschód kraju przemieści się strefa chłodnego frontu atmosferycznego, za którą napłynie nieco chłodniejsze powietrze znad Atlantyku. Natomiast już w ciągu dnia znad Niemiec do Polski zbliżać się będzie kolejny system frontów atmosferycznych, który przyniesie pochmurną, deszczową aurę w nocy z soboty na niedzielę oraz w niedzielę. W sobotę, przejściowo na południu Polski, zaznaczy się wpływ wyżu znad Europy Środkowej, co skutkować będzie rozpogodzeniami.

Początek ferii zimowych zapowiada się ciepły i deszczowy, z wyjątkiem soboty, kiedy na południu oraz w centrum kraju pojawią się rozpogodzenia.

Od poniedziałku zacznie napływać do Polski chłodniejsze powietrze, początkowo znad północnej Skandynawii, następnie znad Morza Północnego, co skutkować będzie stopniowym spadkiem temperatur. W efekcie tego od wtorku pojawią się opady deszczu ze śniegiem, a w kolejnych dniach również śniegu. Prognozuje się też sam deszcz i deszcz ze śniegiem, w zależności od regionu.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 14-18.01 ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę będzie przeważać duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, zwłaszcza na południu kraju. Na północy popada słaby, przelotny deszcz. W drugiej części dnia prognozuje się wzrost zachmurzenia na zachodzie Polski, a wieczorem również opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 5-7 stopni Celsjusza na północny do 7-8 st. C na południu. Powieje umiarkowany, na zachodzie porywisty wiat, południowo-zachodni skręcający na południowy. W porywach rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę.

Niedziela przyniesie pochmurną aurę ze słabymi i umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu, przemieszczającymi się z zachodu na wschód kraju. Spadnie do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. W drugiej części dnia wystąpią rozpogodzenia na północnym wschodzie Polski. W górach sypnie do 10 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 st. C na wschodzie do 7-8 st. C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 40-50 km/h, w górach do 80 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w dniach 14-18.01 ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek upłynie pod znakiem zachmurzenie od umiarkowanego na zachodzie do dużego na wschodzie. Na Podkarpaciu wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany.

Wtorek zapowiada się pochmurny z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem oraz miejscami (zwłaszcza w centrum) śniegu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 2-3 st. C na wschodzie i w centrum do 3-4 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Pogoda na środę

Na środę prognozuje się pochmurną aurę z opadami deszczu na wschodzie Polski oraz śniegu i deszczu ze śniegiem na zachodzie i w centrum. Termometry pokażą maksymalnie od 0-2 st. C na północy i w centrum do 2-4 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z południowego zachodu.

Prognozowane opady w dniach 14-18.01 Ventusky.com

Autor:anw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl