Pogoda na weekend, pogoda na 5 dni. Nawet 24 stopnie Celsjusza. W połowie przyszłego tygodnia znów chłodniej

Pogoda w weekend przyniesie odpoczynek od wiatru, zrobi się też cieplej. Temperatura wzrośnie nawet do 24 stopni Celsjusza. W połowie przyszłego tygodnia znów czeka nas ochłodzenie, a lokalnie pojawią się opady deszczu.

Pogoda w sobotę zapowiada się na ogół pochmurnie. W północnej części kraju spodziewany jest deszcz. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszych chwilach od 17 stopni Celsjusza na Podlasiu do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przed południem miejscami silniejszy, powieje z zachodu.

W niedzielę utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Podlasiu do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zmiennych.

Pogoda na poniedziałek

Nowy tydzień początkowo nie przyniesie większych zmian w pogodzie. Poniedziałek zapowiada się z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura wyniesie od 16 st. C na Podlasiu do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach Ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę

We wtorek na zachodzie spadnie przelotny deszcz. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Środa także będzie deszczowa na zachodzie kraju. Pozostałe regiony mogą liczyć na wiele słonecznych chwil. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni.

Pogoda na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w najbliższych dniach Ventusky.com

