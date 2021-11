Pogoda na weekend. Tylko miejscami termometry pokażą więcej niż 10 stopni Celsjusza

Pogoda na weekend może okazać się miejscami deszczowa. Kolejne dni zapowiadają się pogodnie, ale i dość chłodno. Na termometrach zobaczymy od 3 do 12 stopni Celsjusza.

Pogoda w sobotę przyniesie duże zachmurzenie z nielicznymi przejaśnieniami. Na zachodzie, północy i w centrum wystąpią słabe opady deszczu rzędu trzech litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z południowego wschodu.

Niedziela zapowiada się pochmurno. Temperatura maksymalna sięgnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków wschodnich.

Prognozowane opady w dniach 13-17.11 Ventusky.com

Pogoda na kolejny tydzień

Poniedziałek zapowiada się dość pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Podlasiu do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu.

Wtorek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W środę na Pomorzu wystąpią opady deszczu. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 4 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z południowego zachodu powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w dniach 13-17.11 Ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl