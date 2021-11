Idzie duże ochłodzenie. Będzie tylko kilka stopni powyżej zera

Wiatr w ciągu kolejnych dni się uspokoi. Przed nami też mniej deszczu, ale za to znacznie się ochłodzi. Po weekendzie temperatura w najcieplejszym momencie dnia nigdzie nie przekroczy 10 stopni Celsjusza.

W piątek czeka nas duże zachmurzenie z nielicznymi przejaśnieniami. W północnej i zachodniej części kraju wystąpią opady deszczu. Spadnie do 10 litrów na metr kwadratowy w ciągu 12 godzin. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, zachodni.

Prognoza pogody na weekend

Na sobotę deszcz prognozowany jest dla północnych województw, poza tym się wypogodzi. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę, choć w strefie brzegowej porywy mogą przekraczać 80 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Drugi dzień weekendu w północnych i zachodnich regionach kraju upłynie z opadami deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 8 st. C na Podlasiu do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Znaczne ochłodzenie

Poniedziałek zapowiada się ze zmiennym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku zachodniego wiatr powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

We wtorek na obszarze całej Polski można spodziewać się pogodnej aury. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl