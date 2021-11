Pogoda na weekend. Pochmurno i chłodno. W przyszłym tygodniu wrócą opady i silny wiatr

Pogoda w najbliższych dniach przyniesie nam sporo chmur. Na ogół temperatura będzie sięgać maksymalnie 9 stopni Celsjusza, jedynie we wtorek może się zrobić nieco cieplej. W czwartek powrócą opady, a także silniejsze porywy wiatru.

Nadchodzącej nocy zachodnia i południowa część kraju znajdować się będzie pod wpływem nieco cieplejszego niżu przemieszczającego się znad Niemiec w kierunku południa Europy. Na pozostałe regiony naszego kraju oddziaływał będzie chłodniejszy wyż znad zachodniej Rosji, który w niedzielę przemieści się w rejon Kaukazu.

Układy te od niedzieli wieczorem zastąpi wyż znad Skandynawii, który obejmie rejon całego kraju, a wraz zanim zacznie napływać umiarkowane powietrze z głębi kontynentu. W kolejnych dniach wyż ten przemieści się przez Kraje Bałtyckie i Białoruś w rejon zachodniej Ukrainy, a jego miejsce zajmie niż, który przywędruje nad Skandynawię z rejonu północnego Atlantyku niosąc ze sobą chłodne i wilgotne masy powietrza.

Maksymalnie 11 stopni

Pogoda w niedzielę zapowiada się pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Rano miejscami będzie mglisto. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na Podkarpaciu, w Małopolsce i Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby wiatr ze wschodu.

Poniedziałek będzie pochmurny, ale na niebie pojawią się niewielkie przejaśnienia. Temperatura maksymalna sięgnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków wschodnich powieje słaby wiatr.

Pogoda we wtorek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Jedynie w pasie północnym chmur może być więcej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby, w górach okresowo umiarkowany.

Prognozowana temperatura w dniach 14-18.11 Ventusky.com

Wrócą opady i silniejszy wiatr

W środę czeka nas przeważnie duże i umiarkowane zachmurzenie. Chmur będzie mniej tylko na południowym wschodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum, do 9 st. C w pasie południowym. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z południa i południowego zachodu.

Czwartek przyniesie nam duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W pasie północnym zrobi się pochmurno z opadami deszczu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w dniach 14-18.11 Ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl