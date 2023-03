Pogoda na weekend. Po ciepłym epizodzie znów zrobi się zimowo. Kiedy spadnie śnieg?

Pogoda w najbliższych dniach zapowiada się dynamicznie. Czwartek i piątek będą dość ciepłe, choć może przelotnie popadać. W weekend znów zacznie robić się chłodniej, a oprócz niższej temperatury spodziewane są też silne porywy wiatru. Na początku tygodnia będą regiony, w których może spaść śnieg.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Czwartek przyniesie w Polsce pochmurną aurę z przejaśnieniami. W prawie wszystkich regionach, za wyjątkiem Podkarpacia i Lubelszczyzny, spodziewany jest przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr z kierunków południowych.

W piątek niebo nad Polską będzie pochmurne, a w ciągu dnia wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurno, ale niebo będzie się przejaśniać. Na Pomorzu lokalnie spodziewane są opady deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków, jedynie w strefie brzegowej spodziewane są porywy do 60 kilometrów na godzinę.

W niedzielę prognozowane jest pochmurne niebo z przejaśnieniami, a w regionach południowych - również opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, okresami w porywach rozwijający prędkość do 40-60 km/h.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego i umiarkowanego zachmurzenia. Na Podkarpaciu przelotnie może prószyć śnieg. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Podkarpaciu. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr.

Autor:as,kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl