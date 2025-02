Wiosna meteorologiczna nadejdzie w towarzystwie opadów mokrego śniegu

W tym tygodniu rozpoczyna się meteorologiczna wiosna. Możemy jednak spodziewać się, że zima jeszcze nie da za wygraną. Czekają nas dni z opadami - najpierw deszczu, a potem deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura nie powinna jednak spadać poniżej 3 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska dostaje się pod wpływ bruzdy niskiego ciśnienia - doliny w atmosferze z niżami, rozciągającymi się od Arktyki, przez Finlandię czy Włochy, po północną Afrykę. Jak dodała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, zachodnie, północne i środkowe regiony kraju obejmą frontowe chmury i opady deszczu. Z południa nadal płynąć ma łagodne wilgotne powietrze.

- W kolejnych dniach przemieszczać się będą nad Polską płytkie zatoki niżowe z frontami atmosferycznymi, niosącymi na ogół słabe opady deszczu. Pod koniec tygodnia przejdą one w deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. W górach spadnie co najmniej do 5 centymetrów śniegu. Ciepłe masy powietrza będą wypierane przez płynące z północnego wschodu zimniejsze masy powietrza polarnego. Jeszcze do czwartku temperatura lokalnie na południu może przekroczyć 10 stopni, później jednak trochę się obniży - przekazała Unton-Pyziołek.

Pogoda na środę, czwartek i piątek

W środę na południu i południowym wschodzie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na zachodzie, północy i w centrum kraju okresami możliwe będą opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na południu. Wiatr z południa będzie słaby i umiarkowany.

Czwartek przyniesie nam duże zachmurzenie. Na północy, zachodzie oraz południowym zachodzie kraju prognozowane są słabe opady deszczu do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 5/6 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Również w piątek niebo będzie bardzo pochmurne. W większości kraju mogą pojawić się opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 2-5 l/mkw. Padać nie powinno tylko na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu i północnego zachodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę przypada pierwszy dzień meteorologicznej wiosny. Przyniesie nam on dużo chmur z przejaśnieniami. W pasie od Podlasia, przez centrum kraju, po Śląsk chwilami pojawiać się będą opady mokrego śniegu do 3 cm, a także śniegu z deszczem do 2-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na południowym wschodzie. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Spodziewane są przelotne opady deszczu ze śniegiem, maksymalnie do 5 l/mkw. Padać nie powinno jedynie na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna sięgnie od 4 st. C na Podlasiu i w centrum kraju do 7 st. C na Pomorzu. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

