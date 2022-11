Idzie ochłodzenie. W prognozie widać jednocyfrowe wartości na termometrach

Przed nami zmiany w pogodzie. Temperatura do końca tygodnia będzie systematycznie spadać. W weekend w części kraju termometry wskażą nie więcej niż 7-8 stopni Celsjusza. Na najbliższe dni synoptycy zapowiadają również opady deszczu, choć nie zabraknie rozpogodzeń.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Środa, Zaduszki, upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. W niektórych miejscach pojawią się słabe i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

W czwartek i piątek niewiele chmur, ale chłodniej

W czwartek przelotnie popada na Podlasiu. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Podlasiu do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowego i zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Na piątek dla całego kraju synoptycy przewidują małe i umiarkowane zachmurzenie. Nigdzie nie powinno padać. Temperatura maksymalna osiągnie od 9 st. C na Podlasiu do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Prognoza pogody na weekend

W sobotę na wschodzie kraju się wypogodzi. Na pozostałym obszarze Polski wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zmiennych.

Niedziela w rejonie Podlasia oraz Mazur przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Poza tym aura będzie pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Tomasz Wasilewski o pogodzie. "To jest zmiana, ale to nie jest zima"

Czym będą spowodowane te zmiany w pogodzie i ochłodzenie?

Jak tłumaczył na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, nad zachodnią częścią Europy znajduje się front atmosferyczny, zmierzający w kierunku centrum kontynentu, za którym płynie chłodniejsze powietrze. To dlatego w najcieplejszych miejscach Polski nie będzie 20 st. C i więcej, a kilkanaście, z kolei w chłodniejszych regionach temperatura będzie spadać poniżej 10 st. C. - To jest zmiana, ale to nie jest zima - uspokoił Wasilewski. - To jest ochłodzenie z nienaturalnie wysokiego poziomu - zaznaczył.

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni ventusky.com

