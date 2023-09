Niż Kilian nadciąga od zachodu. Czeka nas zmiana pogody

Nadchodzi zmiana pogody. W weekend wyraźnie się ochłodzi, temperatura w niektórych regionach spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza i pojawią się opady deszczu. Duże ciepło wróci do Polski na początku następnego tygodnia, ale na krótko.

Polska pozostaje na skraju pogodnego wyżu Rosi z centrum nad Rosją, ale powoli od północnego-zachodu dostaje się już pod wpływ pochmurnego wiru niżowego Kilian znad północnej części Oceanu Atlantyckiego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Jak wyjaśnia, w piątek nad zachodnie regiony wkroczy słabo aktywny ciepły front atmosferyczny zanęcając się jedynie wzrostem zachmurzenia, ale za nim postępuje już dobrze wyrażony chłodny front, który obejmie pod wieczór Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską. Jeszcze w piątek Polska pozostanie w ciepłej masie powietrza pochodzenia zwrotnikowego.

Piątek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, które na Pomorzu i zachodzie będzie wzrastać do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim do 27-28 st. C w centrum kraju i na Dolnym Śląsku oraz Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na przedgórzu i w górach dość silny.

Prognoza pogody na weekend

Jak zapowiada synoptyk, w nocy z piątku na sobotę do Polski wkroczy aktywny chłodny front atmosferyczny z większym zachmurzeniem kłębiastym i niewielkimi przelotnymi opadami deszczu, pchany przez chłodne masy powietrza polarnego znad Atlantyku. W sobotę przewędruje on nad naszym krajem z północy na południe ciągnąc za sobą chłodne masy powietrza. Temperatura znacząco spadnie.

Sobota zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Padać nie powinno na północnym zachodzie kraju, a na pozostałym obszarze wystąpią przelotne opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. c na południowym wschodzie i wschodzie, przez 20 st. C w środkowych regionach, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h.

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnej aury, choć pojawią się przejaśnienia. Na północnym wschodzie kraju pojawią się słabe opady deszczu do 2-5 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku północno-zachodniego powieje umiarkowany i dość silny wiatr.

"Silne uderzenie ciepła we wtorek"

- Weekendowe ochłodzenie ustąpić ma na chwilę w przyszłym tygodniu pogodnemu i ciepłemu wyżowi, dzięki któremu nastąpi jeszcze jedno silne uderzenie ciepła znad Afryki we wtorek. Szybko zostanie jednak wymiecione w środę przez silny atlantycki wir i chłodne masy powietrza polarnego - wyjaśnia Unton-Puziołek. Jak dodaje, w październiku czeka nas większa dynamika w pogodzie i silniejsze starcia ciepła z zimnem, chociaż pogodna i ciepła jesień nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

W poniedziałek według synoptyków będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na Wybrzeżu może słabo popadać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C w środkowej Polsce i do 22 st. C na Śląsku. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany.

Na wtorek również prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. W rejonie Pomorza wystąpią słabe opady deszczu do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na północy, przez 24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Śląsku. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr.

