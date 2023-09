W weekend zmiana pogody. Ale to jeszcze nie koniec lata

W weekend czekają nas opady deszczu, burze i ochłodzenie. Zmiana pogody będzie jednak krótka. Choć w kalendarzu zacznie się jesień, od nowego tygodnia wróci słoneczne i gorące lato.

Pogodę w Polsce w ciągu najbliższej doby będzie kształtować zatoka niskiego ciśnienia związana z niżem znad północnej Skandynawii ze strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, który będzie się przemieszczał z zachodu na wschód kraju - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Za nim znad Oceanu Atlantyckiego napłynie do Polski chłodne powietrze polarne morskie. Pierwszego dnia astronomicznej i kalendarzowej jesieni temperatura będzie umiarkowana, ale wciąż dość wysoka.

- Oprócz strefy frontowej, która w sobotę i w niedzielę na południu i wschodzie Polski przyniesie opady deszczu, należy zwrócić uwagę na układ wyżowy o nazwie Rosi - zaznacza synoptyk. Jak wyjaśnia, jego "centrum, aktualnie znajdujące się nad wschodnim wybrzeżem Półwyspu Iberyjskiego, przemieszczać się będzie w kierunku naszego kraju, przynosząc tym samym kolejną porcję słońca oraz gorącego zwrotnikowego powietrza".

Prognoza pogody na weekend

Na sobotę prognozowane jest zachmurzenie - od umiarkowanego na zachodzie kraju do dużego i całkowitego w centrum oraz na wschodzie. Tam, gdzie chmury szczelnie przykryją niebo, spodziewamy się opadów deszczu rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie na Podkarpaciu możliwe są burze, podczas których deszczu spadnie zdecydowanie więcej. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni skręcający na zachodni, słaby i umiarkowany.

W niedzielę w większości kraju się wypogodzi. Jeszcze na wschodzie zachmurzenie będzie duże, a w niektórych miejscach wystąpią opady deszczu do 15 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C Rzeszowie do 21 st. C w Warszawie. Powieje północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Słońce i gorąco ponownie w następnym tygodniu

Poniedziałek zapowiada się na ogół pogodnie. Większe zachmurzenie pojawi się tylko na południu. Temperatura maksymalna osiągnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Wtorek w całej Polsce upłnie pod znakiem pogodnej i słonecznej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C w centrum kraju i na Dolnym Śląsku. Wiatr, nadciągający z kierunku wschodniego i północno-wschodniego, powieje z umiarkowaną siłą.

W środę będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C w rejonie Dolnego Śląska. Powieje umiarkowany wiatr, ze wschodu i południowego wschodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl