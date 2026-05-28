Prognoza Niż wciśnie się nad Polskę. Miejscami spadnie solidna porcja deszczu. Prognoza pogody

W okresie prognozy Polska pozostanie w zasięgu wyżu Boris znad środkowej Europy. Początkowo znajdziemy się w strumieniu chłodnej masy powietrza polarnego morskiego, a w ciągu dnia - nieco cieplejszego znad południowo-zachodniej Europy. Dlatego najcieplej ma być na zachodzie kraju, gdzie temperatura maksymalna wzrośnie do 25-26 stopni Celsjusza.

W czwartek o poranku temperatura przy gruncie miejscami spadła w okolice zera, a w Resku nawet do -2 st. C. Również noc z czwartku na piątek ma być chłodna. Lokalnie o poranku termometry mogą wskazać nawet 2-3 st. C, a przy gruncie - około i poniżej 0 st. C.

Pogoda na piątek

W piątek czeka nas przewaga słonecznej aury, tylko we wschodniej Polsce wystąpić ma zachmurzenie duże do całkowitego i przelotny, słaby deszcz. Powieje tam także dość silny, porywisty wiatr, w efekcie czego obniży się temperatura odczuwalna, a biomet będzie niekorzystny. Termometry pokażą od 17-18 st. C na północnym wschodzie, przez 22-24 st. C w regionach centralnych, do 24-26 st. C w zachodniej Polsce. Wiatr wiejący z północnego zachodu będzie umiarkowany, na wschodzie w porywach dość silny, z porywami sięgającymi 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na weekend

W sobotę nad Polską zaznaczy się strefa frontowa związana z niżem znad Skandynawii, która przyniesie wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego. Wystąpią rozpogodzenia, ale i opady deszczu o charakterze przelotnym i ciągłym - spadnie 2-10, lokalnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Opady mają być najobfitsze na zachodzie, południu i w centrum kraju, tam może również zagrzmieć. Temperatura wyniesie maksymalnie od 20-21 st. C na wschodzie do 23-24 st. C w zachodnich regionach. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr północno-zachodni.

W kolejnych dniach do Polski z zachodu napływać będą umiarkowanie ciepłe masy powietrza polarnego. Przeważać ma umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami ze słabymi opadami deszczu. Taka aura czeka nas na przykład w niedzielę. Dzień przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, a lokalnie na wschodzie i w centrum również słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 20-21 st. C na Suwalszczyźnie do 24-25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek w całym kraju spodziewane jest pochmurne niebo z opadami deszczu, również przelotnymi. Termometry wskażą od 18-19 st. C na Suwalszczyźnie do 21-22 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Wtorek zapowiada się w miarę pogodnie. Lokalnie możliwy będzie słaby, przelotny opad deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 st. C na Suwalszczyźnie do 23-24 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby.

