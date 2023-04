Pogoda na weekend. Niż Rudolf sprowadzi nam ciepło, ale i opady deszczu

Pogoda na weekend. Sprawcą napływu bardziej wiosennych mas powietrza jest niż Rudolf. Dlatego piątek i weekend zapowiadają się dość ciepło - na termometrach zobaczymy nawet 17/18 stopni Celsjusza. Jednak będzie się chmurzyć i padać, miejscami dość intensywnie.

Polska dostaje się pod wpływ deszczonośnego układu niżowego Rudolf z centrum przemieszczającym się znad północnych Włoch w kierunku Austrii i Czech. Nad zachodnie i południowo zachodnie regiony kraju nasunął się deszczowy ciepły front. Niż rozwinął się w rejonie Morza Śródziemnego i zaciągnął ciepłe, wilgotne masy powietrza nad Europę Środkową, w tym nad południowo zachodnie krańce Polski. Obficie popada w Sudetach do 20-40 litrów wody na metr w ciągu doby.

Pogoda na 5 dni. Kiedy będzie ciepło

Kraj pozostanie przez kilka dni w obszarze obniżonego ciśnienia, w zasięgu niżów znad południowej Europy. Od południa wkraczać będą fronty atmosferyczne z chmurami i opadami deszczu. Popłyną również dość ciepłe masy powietrza. Jednocześnie umacniać się ma rozległy wyż znad Skandynawii, który rozpierać się ma w kierunku środkowej Europy. W połowie tygodnia ciśnienie atmosferyczne wzrośnie, pojawi się więcej rozpogodzeń.

Wyż w przyszłym tygodniu skieruje w nasz rejon masy powietrza ze wschodu, polarne kontynentalne więc suche, w których temperatura w środę lub czwartek wzrosnąć ma w Polsce do 14-18 stopni Celsjusza, lokalnie może więcej. Ale w piątek 21 kwietnia rozwinie się nad północno zachodnią Rosją zatoka chłodu, która sięgnie również Polski. Tym samym temperatura spadnie, ma nie przekraczać już 15 st., nocami pojawiać się mogą przymrozki.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

W piątek na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim pojawi się duże zachmurzenie z opadami deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, a w Sudetach do 20 l/mkw. W szczytowych partiach Karkonoszy niewykluczony jest śnieg do 15 centymetrów. W pozostałej części kraju będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, a na Mazurach Warmii, Pomorzu Kujawach, w Wielkopolsce oraz Małopolsce i na Podkarpaciu wystąpią przelotne opady deszczu do 1-5 l/mkw. W centrum nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Ziemi Lubuskiej, przez 16/17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C miejscami na południu. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a w porywach osiągnie do 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie nam umiarkowane i duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu do 1-5 l/mkw., a także ryzyko burz. Temperatura maksymalna sięgnie od 10 st. C w centrum kraju, przez 11 st. C na północy, do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany i okresami dość silny, a w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.

W niedzielę czeka nas duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Na północy, zachodzie i w centrum kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 1-5 l/mkw. Lokalnie możliwe są burze. Temperatura maksymalnie wyniesie od 9 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Pogoda w kolejnym tygodniu

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Na południu i w centrum kraju okresami możliwe są opady deszczu do 1-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na wschodzie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

We wtorek spodziewana jest pochmurna aura z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południowym zachodzie i południu wystąpią słabe opady deszczu do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Pomorzu, przez 14/15 st. C w centrum kraju i na Podkarpaciu. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany, ale chwilami może przybierać na sile.

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl