Jeden niż się odsuwa, ale kolejny w natarciu. Przed nami trudne dni

Końcówka tego i początek następnego tygodnia zapowiadają się mokro i wietrznie. Temperatura będzie osiągać wysokie wartości, dlatego spodziewamy się przede wszystkim deszczu, ale będą miejsca, gdzie pojawi się i śnieg. Wiatr w porywach nad morzem ma osiągać nawet 100 kilometrów na godzinę.

Polska pozostaje w zasięgu atlantyckich niżów. Na pogodę w czwartek wpływał cyklon szerokości umiarkowanych Margrit, który przyniósł opady i silny wiatr, zwłaszcza nad morzem. Nocą będzie się on odsuwał znad naszego kraju, jednak w piątek nad Polskę nasunie się kolejny, Nadine.

- Jego centrum w południe zalegać ma w pobliżu Islandii, a związany z nim ciepły front atmosferyczny rozciągać się nad Morzem Norweskim, Norwegią, Danią, wschodnimi Niemcami i Polską. Do wieczora obejmie przeważającą część kraju oprócz południowo-wschodnich regionów. Wystąpią mieszane opady, na styku chłodnej masy polarnej zalegającej nad Polską i ciepłej tłoczonej przez niż od zachodu - wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na piątek

Piątek zapowiada się pochmurno z postępującymi od zachodu w głąb kraju opadami. Na zachodzie spadnie do 5 litrów deszczu na metr kwadratowych, w pasie od Kaszub, Warmii i Mazur, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, po Górny Śląsk popada deszcz ze śniegiem. W rejonie Zatoki Gdańskiej, na Kaszubach i Warmii po południu prognozowane są opady mokrego śniegu do około 5 centymetrów. Słabe opady śniegu z deszczem mogą wystąpić również na Podkarpaciu oraz w Karpatach, a na ogół bez opadów będzie tylko w rejonie Podlasia, Lubelszczyzny i Małopolski. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6-7 st. C na zachodzie. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i silny, w porywach osiągający prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę, nad morzem do 90-100 km/h.

Prognoza pogody na weekend

- W kolejnych dniach czeka nas ciąg dalszy pogody atlantyckiej, pochmurnej i sztormowej. Następujące po sobie strefy frontowe przyniosą na ogół opady deszczu. Płynące z zachodu masy powietrza polarnego odbiją się w temperaturze, która przekraczać może chwilami 10 stopni na zachodzie kraju. Silny wiatr z sektora zachodniego wpłynie jednak na odczucie temperatury, ale przede wszystkim nieść może zagrożenie, szczególnie na północy kraju oraz na przedgórzu i w górach - zapowiada Unton-Pyziołek.

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Okresami będą występować opady deszczu lub mżawki rzędu 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7-8 st. C na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, 9-10 st. C w środkowej Polsce, do 11 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i silny, w porywach w większości kraju osiągnie do 60-80 km/h, na Pomorzu natomiast do 90-100 km/h.

W niedzielę będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na północnym zachodzie nie powinno padać, a poza tym okresami pojawią się opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 5 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach na północy rozpędzi się do 60-90 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Silny wiatr w całej Polsce

Na poniedziałek prognozowane jest duże zachmurzenie z przemieszczającymi się od zachodu w głąb Polski opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Na północnym wschodzie będą one przechodzić w mokry śnieg, spadnie do 5 cm. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centralnych regionach, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60-90 km/h.

Wtorek przyniesie na ogół duże zachmurzenie. Okresami będą występować opady deszczu o sumie 5-10 l/mkw., a w północno-wschodniej i wschodniej części kraju spadnie deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z kierunku zachodniego powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

