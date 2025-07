Najpierw ulewy, później silny wiatr. W pogodzie będzie się działo

Najbliższe dni przyniosą pochmurną aurę z przelotnymi opadami deszczu. W niektórych regionach w weekend mogą pojawić się burze z ulewami. Na początku przyszłego tygodnia silnie powieje.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W sobotę kraj pozostanie pod wpływem niżu znad Skandynawii. Od zachodu wkroczy kolejny front chłodny, sunący znad Atlantyku, niosąc przelotne opady deszczu i burze o natężeniu umiarkowanym. Ale front ten ulec ma zafalowaniu w rejonie Alp i północnych Włoch, co poskutkuje uformowaniem się kolejnego deszczonośnego niżu, choć dość słabego, jak na niże powstałe w pobliżu Morza Śródziemnego. W niedzielę układ wędrować ma w kierunku Polski i przetoczyć nad krajem, niosąc dość obfite opady deszczu i burze od Śląska, Małopolski i Podkarpacia, przez centrum kraju, po Warmię Mazury i Podlasie. W ulewach miejscami może spaść do 40-60 litrów na metr kwadratowy w ciągu 12 godzin.

W poniedziałek centrum układu zalegać już ma nad Krajami Bałtyckimi, a deszcz słaby i umiarkowany występować tylko na północy i wschodzie Polski, natomiast we wtorek w pobliżu Polski przewędrować ma silny wir niżowy, sztorm uformowany nad Atlantykiem i przemieszczający się nad Bałtykiem w stronę północno-zachodniej Rosji. Głęboki niż przyniesie nie tylko dużo deszczu, głównie na północy Polski, ale i silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 80-100 kilometrów na godzinę szczególnie będzie on silny na Wybrzeżu, Pomorzu, Warmii i Mazurach.

Kraj pozostaje w płynących z zachodu i północnego zachodu masach powietrza polarnego i wilgotnego, w których temperatura nie przekroczy 25 stopni Celsjusza, a miejscami wzrastać ma do zaledwie 20 st. C.

Pogoda na piątek. Będzie deszczowo

W piątek prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami popada do 5-10 l/mkw. Miejscami na północy i południu kraju pojawią się burze z opadami do 20 l/mkw. Opady nie wystąpią jedynie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Maksymalna temperatura nie przekroczy 20-21 st. C na Pomorzu Zachodnim, Warmii i Suwalszczyźnie, 22 st. C w centrum kraju i 25 st. C na Pogórzu Karpackim. Nadciągnie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. W burzy powieje silniej - do 70-90 km/h.

Prognozowane opady deszczu na kolejne dni tvnmeteo.pl

Mokry weekend

W sobotę wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Miejscami suma opadów deszczu wyniesie 5-10 l/mkw., a w burzy na południowym wschodzie kraju do 20-30 l/mkw. Maksymalna temperatura nie przekroczy 22 st. C na Pomorzu Zachodnim, 24 st. C w centrum kraju i 25 st. C na Podkarpaciu. Będzie odczuwalny wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, a w burzach silny.

W niedzielę w kraju pojawi się zachmurzenie kłębiaste, na ogół duże. Na północnym zachodzie kraju nie spadnie deszcz. Poza tym okresowo popada do 20-30 l/mkw. W pasie od Śląska i Małopolski, przez centrum, po Mazury i Podlasie opady będą obfitsze, a ich suma wyniesie 50-60 l/mkw. - zwłaszcza w burzach. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 21 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał na południu i wschodzie z kierunków południowych, poza tym z północy. Będzie on umiarkowany, a w burzach - silny.

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek spodziewane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na północy i wschodzie kraju spadnie przelotny deszcz, którego suma wyniesie 5-10 l/mkw. Maksymalna temperatura nie przekroczy 19 st. C na Podlasiu, 22 st. C w centrum kraju i 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany, okresami dość silny.

Pogoda na wtorek. Uwaga na sztorm na Bałtyku

We wtorek wystąpi zachmurzenie kłębiaste, na ogół duże. Okresami suma upadów deszczu wyniesie do 10 l/mkw., na północy kraju do 30 l/mkw. Lokalnie mogą pojawić się burze. Maksymalna temperatura wyniesie 19 st. C na Pomorzu, 22 st. C w centrum kraju i 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr z kierunków zachodnich, silny. Na północy w porywach osiągnie on wartość do 80-100 km/h. Na Bałtyku prognozowany jest sztorm.

Prognozowane temperatury w kolejnych dniach tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl