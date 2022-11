Pogoda na weekend. "Najgorsza mieszanka pogodowa". Czeka nas też wędrówka śnieżnego frontu

Pogoda w najbliższych dniach zapowiada się pochmurno, mglisto i wilgotno. Kiedy spadnie śnieg? Później nad naszym krajem znajdzie się front atmosferyczny, niosący opady śniegu, miejscami dość intensywne. Będzie dość chłodno, ale większy mróz nie powinien dawać nam się we znaki.

Polska znalazła się w obszarze obniżonego ciśnienia, związanego z pochmurnymi niżami rozciągającymi się nad zachodnią, południową i wschodnią Europą - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Od północy jednak wbija się klinem zimny wyż Erik znad północnej Skandynawii. - To niestety najgorsza mieszanka pogodowa późną jesienią. Niże bowiem podrzucają sporo wilgoci, a wyż trzyma ją, dusi blisko ziemi - dodała. To skutkuje aurą pochmurną, ponurą, mgłami i opadami wszelkiego rodzaju. Tylko w miejscach w których zwarta pokrywa chmur na chwilę pęka, wpuszcza nieco słońca, to temperatura szybko i na krótko wzrasta. Tym bardziej, że zimne arktyczne powietrze odsunęło się, a z południa napływa umiarkowanie ciepłe powietrze polarne.

W środę zacznie wciskać się nad kraj od południowego wschodu front atmosferyczny, niosący wilgoć znad Morza Czarnego i opady śniegu oraz deszczu.

W kolejnych dniach decydujący wpływ na pogodę w kraju mieć będzie nadal pochmurny układ niżowy znad południowo-wschodniej Europy. Wsunie w głąb Polski śnieżny front atmosferyczny, na którym mocno sypnie w nocy ze środy na czwartek i w czwartek. W górach przybędzie do 15-20 centymetrów śniegu.

- Później współpraca wschodniego niżu i północnego wyżu zaowocuje wciąż nisko zalegającymi chmurami, opadami śniegu, śniegu z deszczem i mżawki oraz chłodem, jednak bez wielkiego mrozu - przekazała synoptyk.

Pogoda na 5 dni. Może bardziej sypnąć śniegiem

Środa zapowiada się pochmurno i mglisto z przejaśnieniami. Na południu i południowym wschodzie kraju spodziewane są słabe opady śniegu do 1-2 cm, na Podkarpaciu i w Małopolsce przechodzące w śnieg z deszczem do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Tylko w górach po południu pojawią się nasilające się opady śniegu do 5 cm. Temperatura maksymalna sięgnie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 4-5 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z południowego wschodu i wschodu będzie słaby i umiarkowany. W nocy mocniej sypnie na południowym wschodzie kraju - do 5-10 cm. W górach suma opadów może sięgnąć do 15 cm.

W czwartek czeka nas duże zachmurzenie. Okresami spodziewane są opady śniegu do 5 cm na południu, wschodzie i w centrum kraju. W Karpatach będzie padać silniej - do 10 cm. Na zachodzie wystąpią słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje na ogół północno-wschodni, słaby wiatr.

Piątek przyniesie na ogół duże zachmurzenie z przejaśnieniami na zachodzie. Na wschodzie i w centrum kraju słabo poprószy do 1-2 cm lub spadnie śnieg z deszczem do 2 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków północnych powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowane opady w dniach 23-27.11 ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę będzie pochmurno. Okresami pojawią się opady śniegu do 1-5 cm, a na zachodzie deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Na ogół północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Niedziela także przyniesie nam pochmurną i mglistą aurę. Na południowym wschodzie kraju spodziewane są słabe opady śniegu do 1-2 cm. Temperatura maksymalna sięgnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie zmienny, a powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w dniach 23-27.11 ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl