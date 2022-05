Sobota będzie najcieplejszym dniem weekendu

Burz w ciągu najbliższych dni spodziewamy się jeszcze w piątek. Pogoda uspokoi się w weekend. Koniec tygodnia będzie ciepły, z temperaturą dochodzącą do 22 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek na wschodzie, południu i w centrum kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie wystąpią burze z opadami deszczu rzędu 10-30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru przekraczającymi 80 kilometrów na godzinę. Poza tym czeka nas pogodny dzień. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powiej słabo i umiarkowanie, z kierunków zmieniających się.

Prognoza pogody na weekend

Sobota w województwach północnych i zachodnich zapowiada się z przelotnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze kraju będzie na ogół pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C. na Podlasiu do 22 st. C. na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

W niedzielę przelotnie popada na Podkarpaciu. W innych regionach nie spodziewamy się deszczu, a zachmurzenie okaże się zmienne od dużego na południu do małego na północy kraju. Temperatura maksymalna osiągnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C. na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Na początku tygodnia temperatura lekko się obniży

Poniedziałek przyniesie na ogół słoneczną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Podlasiu do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Także we wtorek należy spodziewać się przeważnie słonecznej pogody. Temperatura wyniesie od 14 st. C na Podlasiu do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać ze słabą i umiarkowaną siłą, z kierunków zmieniających się.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni Ventusky

