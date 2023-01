Pogoda na weekend: opady śniegu obejmą sporą część Polski. Silne podmuchy wiatru przyniosą zawieje

Kiedy spadnie śnieg? W najbliższych dniach czeka nas powrót zimowej aury. W wielu regionach zrobi się biało, bo będzie sypał śnieg. Miejscami może go spaść do 10 centymetrów. Temperatura spadnie też poniżej zera.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Środa przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Na przeważającym obszarze Polski, głównie na zachodzie, wystąpią opady śniegu do 10 centymetrów. Deszcz ze śniegiem i deszcz pojawi się na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Warmii do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr przeważnie z północy.

Pogoda na czwartek i piątek

Na czwartek prognozuje się pochmurną aurę z opadami śniegu w województwach południowo-wschodnich. W pozostałej części Polski będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z kierunków zachodnich.

Piątek upłynie pod znakiem opadów śniegu w województwach południowo-wschodnich. Pozostałym regionom dopisze pogodna aura. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Podkarpaciu i Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z kierunków północnych.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę będzie pochmurno i popada śnieg. Lokalnie może sypnąć ponad 10 cm. Natomiast na Pomorzu popada deszcz i śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Dolnym Śląsku do 3 st. na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr powieje z północy, na wschodzie przeważnie okaże się słaby i umiarkowany, w zachodniej części Polski silny i porywisty. W porywach może wiać do 80 kilometrów na godzinę, powodując powstawanie zawiei śnieżnych.

Niedziela przyniesie pogodną aurę na Podkarpaciu. Poza tym będzie pochmurno z przejaśnieniami i sypnie śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do -1 st. C na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z kierunków wschodnich.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl