Pogoda na weekend. Nadchodzi uderzenie zimy. Wraz ze śniegiem powróci mróz za dnia

Kiedy spadnie śnieg? W nadchodzących dniach możemy spodziewać się różnych opadów - od deszczu, przez deszcz ze śniegiem, po śnieg. Zrobi się ślisko. W weekend temperatura nie przekroczy 5 stopni, w wielu regionach mocniej sypnie śniegiem, spadnie ponad 10 centymetrów. Mróz będzie nam towarzyszył także za dnia.

W czwartek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na północy i zachodzie kraju wystąpią opady śniegu, chwilami mokrego. Zrobi się ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Piątek przyniesie duże zachmurzenie. Na południu i w centrum Polski sypnie śniegiem. Natomiast w Małopolsce i na Podkarpaciu popada deszcz ze śniegiem i deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał ze wschodu.

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, wschodni wiatr.

Niedziela zapowiada się pochmurnie. Deszcz pojawi się na południowym wschodzie kraju. W pozostałych regionach wystąpią dość intensywne opady śniegu, którego spadnie ponad 10 centymetrów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -3 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, północno-wschodni, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

Na poniedziałek synoptycy prognozują pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami. Na Podlasiu przelotnie popada deszcz. Na zachodzie spadnie miejscami do 10 cm śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -4 st. C na Pomorzu do 3 st. C na Podlasiu. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl