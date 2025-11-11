Logo TVN24
Pogoda w Polsce. Zrobi się cieplej, ale później czeka nas duży zwrot

Pogoda w kolejnych dniach będzie zmienna. Najpierw zrobi się cieplej, ale tylko na chwilę. Już wkrótce pojawią się opady deszczu ze śniegiem.

Polska pozostaje pod wpływem pochmurnego wyżu z centrum nad Bałkanami. Nad krajem przemieszcza się od zachodu umiarkowanie aktywny front atmosferyczny z deszczem i mżawką, związany z niżem znad północno-zachodniej Europy. Pas opadów odsunie się jednak w środę na wschód. Z południowego zachodu płyną już łagodniejsze masy powietrza, w których temperatura na zachodzie i południu przekroczy 10 stopni Celsjusza.

Klatka kluczowa-15592
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Środa będzie mglista

W środę będzie pochmurno i mglisto z przejaśnieniami i rozpogodzeniami postępującymi od zachodu w głąb kraju. Na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich mogą wystąpić słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Powieje wiatr zachodni i południowy, słaby oraz umiarkowany. Na zachodzie będzie on silniejszy, w porywach na Pomorzu osiągnie prędkość do 50-60 km/h.

Pogoda na czwartek

W kolejnych dniach Polska dostanie się na skraj układów niżowych rozciągniętych od środkowego Atlantyku, przez Wyspy Brytyjskie, po Skandynawię i północno-zachodnią Rosję. Powietrze zacznie szybciej przemieszczać się, a ruch w atmosferze rozwieje niskie chmury i mgły, przyniesie przejaśnienia i rozpogodzenia. W tej wielkiej bruździe niskiego ciśnienia płynąć ma ciepłe i suche powietrze znad północno-zachodniej Afryki i Hiszpanii, przez Francję, Niemcy, aż po Polskę i wschodnią Europę. Temperatura w kraju może na zachodzie przekroczyć 15 st. C.

Czwartek będzie pogodny, tylko na północy pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna nie przekroczy 9-10 st. C na Podlasiu, 13 st. C w centrum kraju i 15 st. C na Dolnym Śląsku. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h.

Alarmy IMGW w sześciu województwach
Pogoda na piątek

W piątek zacznie obejmować Polskę stopniowo od północy zatoka niżowa z frontem atmosferycznym. To napierające powietrze arktyczne doprowadzi do uformowania się strefy starcia z ciepłą masą i wystąpienia opadów deszczu na zachodzie, a na północy - deszczu ze śniegiem. Temperatura ma się znacząco obniżyć.

Piątek będzie pogodny, tylko na północy wystąpi więcej chmur, którym towarzyszyć będą opady deszczu - ich suma wyniesie do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 9-10 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie on prędkość do 50 km/h.

Pogoda na weekend. W prognozie widać deszcz ze śniegiem

W sobotę wystąpi zachmurzenie z przejaśnieniami. Na północy prognozowane są opady deszczu ze śniegiem. Ich suma wyniesie do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr północno-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach wiejący z prędkością do 50-60 km/h.

Niedziela będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na północy spadnie do 5 l/mkw. deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C w Małopolsce. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, umiarkowany.

Klatka kluczowa-15607
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
