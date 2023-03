Idzie duże ciepło. "Kończy się zima. Zaczynamy oswajać się z wiosną na dobre"

Kiedy będzie ciepło? Prognoza pogody na najbliższy tydzień pokazuje prawdziwy "wybuch" wiosny w Polsce. Temperatura w weekend wszędzie przekroczy 10 stopni Celsjusza, ale znacznie cieplej zapowiada się początek następnego tygodnia. Wówczas termometry mogą pokazywać w niektórych regionach blisko 20 stopni. Deszcz spadnie tylko miejscami.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska w ciągu najbliższej doby dostanie się pod wpływ wyżu Jeanine z centrum przemieszczającym się znad Alp w kierunku Karpat - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Kraj pozostanie jeszcze w zimnym powietrzu polarnym, w którym na północnym i południowym wschodzie będą kłębić się chmury z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem do 2 litrów wody na metr kwadratowy i mokrego śniegu do 2 centymetrów. Nad zachodnie regiony zacznie napływać jednak cieplejsze powietrze, w którym wystąpią liczne rozpogodzenia.

W czwartek temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany.

Ciepło z południa Europy popłynie do Polski

Następnego dnia, jak wyjaśnia nasza synoptyk, układ wysokiego ciśnienia rozciągający się od Bałkanów po Finlandię wyciszy opady i przyniesie przejaśnienia. Dodatkowo zacznie współpracować z wyżem znad Wysp Brytyjskich, co poskutkuje zaciąganiem w nasz rejony Europy cieplejszego powietrza z południa. Tym samym temperatura na przeważającym obszarze kraju przekroczy 10 stopni Celsjusza.

W ciągu kolejnych dni w całej Polsce zrobi się ciepło w łagodnej wiosennej masie powietrza, które zostanie naszym kraju nareszcie na dłużej.

- Kończy się zima, zaczynamy oswajać się na dobre z wiosną - podsumowuje Unton-Pyziołek.

Piątek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami, na południu będzie się także wypogadzać. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągając prędkość do 50-60 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na weekend

Na sobotę prognozowana jest pochmurna aura, ale wszędzie pojawią się rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w centralnej części kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągając do 60 km/h.

W niedzielę zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W zachodnich regionach pojawią się słabe opady deszczu rzędu 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Ciepły początek wiosny, nawet 19 stopni

Poniedziałek, pierwszy dzień astronomicznej wiosny, przyniesie pochmurna aurę. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się słabe opady deszczu lub mżawki do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

We wtorek, kiedy to rozpocznie się wiosna kalendarzowa, słabe i przelotne opady deszczu o sumie do 1-3 l/mkw. wystąpią na północy kraju. W pozostałych regionach nie powinno padać. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny, południowy. Termometry wskażą maksymalnie od 14 st. C, przez 17 st. C w centrum, do 18-19 na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku.

W środę słabo i przelotnie deszcz może padać na Pomorzu. Z południowego zachodu będzie wiać słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach na zachodzie kraju dochodzący do 50 km/h. Temperatura maksymalna osiągnie od 15 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum, do 18-19 st. C w zachodnich i południowych regionach.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl