Pogoda na weekend. Najpierw ochłodzenie, później szansa na utrzymanie się wiosennej pogody

Kiedy będzie ciepło? Najbliższe pięć dni to w pogodzie kolejne zmiany. Po krótkotrwałym ociepleniu znów zrobi się chłodniej, miejscami może padać mokry śnieg i deszcz ze śniegiem. Im jednak bliżej końca tygodnia, tym zacznie się robić cieplej. Sprawdź naszą najnowszą prognozę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska w ciągu najbliżej doby pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia, pod wpływem niżu Flurin z centrum nad północną Skandynawią. Nad krajem przemieszcza się z zachodu na wschód chłodny front atmosferyczny, pchany przez napływające z północnego zachodu wilgotne chłodne powietrze polarne morskie. W środę nad zachodnią Polskę wkroczy kolejny front umiarkowanie aktywny, na którym piętrzyć się będą chmury kłębiaste, przelotnie popada mokry śnieg i śnieg z deszczem.

Od południowego zachodu zacznie jednak rozbudowywać się klin wyżowy, który przepchnie w czwartek front z opadami nad wschodnią Polskę, a nad zachodnią częścią kraju przyniesie rozpogodzenia.

Prognozowane opady w ciągu nadchodzących dni Ventusky.com

Polska po przejściu frontu chłodnego wetterpate.de

Pogoda na środę i czwartek

Środa 15.03 przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju wystąpią opady śniegu z deszczem do 5 litrów wody na metr kwadratowy, a na zachodzie i Pomorzu prognozowane są słabe przelotne opady śniegu z deszczem i mokrego śniegu do 1-2 centymetrów. Termometry wskażą od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w porywach na wschodzie rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Czwartek 16.03 na północnym wschodzie i wschodzie kraju upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem do 3 l/mkw. i mokrego śniegu do 2 centymetrów. Poza tymi terenami prognozowane są rozpogodzenia. Termometry pokażą od 5 st. C na Kaszubach, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na piątek

W piątek wyż rozciągający się od Bałkanów po Finlandię wyciszy opady, przyniesie przejaśnienia. Dodatkowo zacznie współpracować z wyżem znad Wysp Brytyjskich, czego skutkiem będzie zaciąganie w nasze rejony Europy cieplejszego powietrza z południa.

Dlatego piątek 17.03 zapowiada się z pochmurną aurą z przejaśnieniami, na południu - z rozpogodzeniami. Temperatura wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągając do 50-60 km/h.

Pogoda na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na sobotę i niedzielę. Pogoda na weekend

Sobota 18.03 przyniesie pochmurne niebo, ale jest szansa na rozpogodzenia. Termometry wskażą od 9 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr w porywach osiągnie do 60 km/h.

Drugi dzień weekendu, czyli niedziela 19.03, upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie wystąpią słabe opady deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Termometry wskażą od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

- Nareszcie pojawia się szansa na utrzymanie się wiosennej pogody przez kilka dni, do 23 marca, a nie tylko przez jeden dzień, jak to miało miejsce do tej pory - podsumowała synoptyk.

Pogoda na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:dd//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl