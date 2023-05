Pogoda na weekend. Kiedy aura zdecydowanie się poprawi? To będzie duże zaskoczenie

W najbliższych dniach pojawią się miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Kiedy aura wyraźnie się poprawi? W weekend zrobi się bardzo ciepło, w niedzielę temperatura wzrośnie miejscami do 25 stopni Celsjusza, a w poniedziałek może być nawet jeszcze cieplej.

Polska w ciągu najbliższej doby znajdzie się pod wpływem klina układu wysokiego ciśnienia Ulla znad Atlantyku - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Dodał, że jedynie na wschodzie oraz południowym wschodzie kraju aurę kształtować będzie płytka zatoka niskiego ciśnienia, związana z niżem znad północnej Skandynawii o nazwie Benedikt, ze strefą pofalowanego frontu chłodnego.

W piątek strefa frontowa przemieści się w głąb kraju, przynosząc wzrost zachmurzenia również w centrum kraju, a lokalnie również słabe opady deszczu i/lub mżawki. Jednak przez większą część dnia opady nie są prognozowane.

Prognozowana temperatura w dniach 18-22.05 Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, miejscami też słonecznie. Jedynie na wschodzie i południowym wschodzie Polski wystąpi pochmurna aura ze słabymi opadami deszczu, miejscami mżawki, o sumie do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 9-11 st. C na Podkarpaciu do 15-17 st. C na zachodzie i w centrum kraju. Powieje słaby, północno-zachodni, na wschodzie i południu umiarkowany wiatr z północnego wschodu.

Piątek upłynie pod znakiem pogodnej aury na północy i zachodzie kraju. Na wschodzie i południu Polski zrobi się pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami możliwy jest słaby opad deszczu i/lub mżawki do 2 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 14-16 st. C w centrum do 18 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w dniach 18-22.05 Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę strefa większego zachmurzenia zacznie zanikać, a z południowego wschodu napłynie zdecydowanie cieplejsza i suchsza masa powietrza. W efekcie tego w weekend termometry w całym kraju wskażą wartości powyżej "20 kresek", a na zachodzie nawet 25-26 st. C.

Sobota przyniesie duże zachmurzenie z licznymi rozpogodzeniami na wschodzie i w centrum Polski. Jedynie na południu kraju możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19-21 st. C na północy do 22-23 st. C na południu i w centrum. Powieje umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Niedziela zapowiada się pogodna i słoneczna. Na Dolnym Śląsku możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, północno-wschodni.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek dopisze słoneczna aura. Lokalnie w godzinach popołudniowych, na południu i w centrum, może popadać słaby, przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do nawet 26 st. C na zachodzie. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 18-22.05 Ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl