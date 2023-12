Idzie odwilż. Jak ciepło będzie

W prognozie pogody na najbliższe dni widać kolejne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, jednak na horyzoncie są duże zmiany. Od weekendu do Polski będzie napływać coraz cieplejsze powietrze, które zapoczątkuje odwilż.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogodę w Polsce w ciągu najbliższej doby będzie kształtować płytka zatoka niskiego ciśnienia ze strefą zanikającego frontu atmosferycznego, który powoli będzie przemieszczał się z zachodu na wschód kraju. Za nim napływać będzie nieco cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego znad Oceanu Atlantyckiego - informuje synoptyk tvnmeto.pl Damian Zdonek.

W czwartek w centrum i na wschodzie kraju będzie pochmurno z zamgleniami i słabymi opadami śniegu, spadnie go od 1 do 5 centymetrów. W zachodniej Polsce dzień zapowiada się na ogół bez opadów, nie można jednak wykluczyć, że lokalnie popada marznący deszcz, który będzie powodować gołoledź, zwłaszcza nad ranem i wieczorem. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 i -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 0-1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr w większości kraju powieje z kierunku wschodniego, słabo i umiarkowanie, tylko w zachodnich regionach będzie zmienny i słaby.

Prognoza pogody na weekend

- W kolejnych dniach, początkowo za sprawą rozległego wyżu znad Rosji, a następnie od soboty za sprawą kolejnych układów niskiego ciśnienia i frontów atmosferycznych, dominować będzie pochmurna aura z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu - zapowiada synoptyk. Jak dodaje, "w wielu miejscach kraju pojawią się opady marznące powodujące gołoledź, co będzie skutkiem napływu ciepłego i wilgotnego powietrza nad mocno wychłodzone podłoże".

Piątek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z lokalnymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 st. C na wschodzie, przez -2 st. C w centrum kraju do 1 st. C na zachodzie. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Sobota zapowiada się pochmurno z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem przemieszczającymi się z zachodu w gąb kraju. Lokalnie opady będą marznące. Temperatura maksymalna osiągnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w środkowej Polsce, do 1 st. C na zachodzie. Powieje południowo-wschodni i południowy, słaby i umiarkowany wiatr.

Na niedzielę również prognozowana jest pochmurna aura. We wschodniej połowie kraju i w centrum wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na zachodzie spadnie deszcz. Lokalnie opady okażą się marznące. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 3-4 st. C na zachodzie kraju. Wiatr na przeważającym terenie kraju będzie południowo-wschodni i umiarkowany, a na zachodzie powieje z zachodu, w porywach dość silnie.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Nawet 6 stopni

Poniedziałek w całej Polsce zapowiada się pochmurno z opadami deszczu i mokrego śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na zachodzie. Będzie wiać umiarkowany i dość silny, zachodni i południowo-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Autor:ps