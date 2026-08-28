Prognoza Idą deszczonośne chmury. Przyniosą duże opady Damian Zdonek |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Pogoda w kraju kształtowana będzie przez zatokę niżu Raphaela znad Morza Północnego ze strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, za którym napłynie do Polski chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego. Już w piątek wieczorem strefa frontowa z opadami deszczu i słabymi burzami dotrze do Polski od południowego zachodu. W ciągu nocy opady wędrować będą w głąb kraju. Nad ranem zachmurzenie związane z frontem i deszcz rozciągać się będą od Śląska po Pomorze. Ile deszczu może spaść w nocy? Prognozowana suma opadów wyniesie do około 15-25 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie do 30 l/mkw.

W ciągu dnia front dalej przemieszczał się będzie na wschód, przy czym większe sumy opadów - powyżej 10 l/mkw. - prognozowane są jedynie na północnym wschodzie kraju, a w pozostałych regionach będą to już przeważnie opady słabe o charakterze przelotnym. Zarówno na froncie, jak i za strefą frontową w chłodnej i wilgotnej, chwiejnej masie powietrza polarnego budować się będą chmury cumulonimbus z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Te prognozowane są głównie na północy oraz w centrum kraju.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Ulewy w sobotę

Zachmurzenie w sobotę okaże się duże i całkowite z rozpogodzeniami oraz opadami deszczu i przelotnymi opadami deszczu do 2-10 l/mkw., a na północnym wschodzie miejscami do 10-20 l/mkw. Dodatkowo miejscami na północy i zachodzie wystąpi ryzyko burz z intensywnymi opadami deszczu rzędu 10-20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 19-20 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 22-23 st. C w centrum, do 24-25 st. C na zachodzie kraju. Powieje zachodni, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. Rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę. Jedynie na wschodzie wiać będzie z południa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Alarmy drugiego stopnia przed burzami

W kolejnych dniach aurę w Polsce ukształtuje zachodnia i południowo-zachodnia cyrkulacja atmosfery. Polska znajdować się będzie przeważnie w zasięgu rozległego obszaru obniżonego ciśnienia znad Europy Północnej. Jedynie przejściowo południowa Polska znajdzie się w zasięgu klina Wyżu Azorskiego. Dominować będzie zmienne zachmurzenie, miejscami może zagrzmieć.

Niedziela przyniesie zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane. Na północnym zachodzie kraju przejściowo będzie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie od 23-24 st. C na północnym wschodzie do 27-28 st. C na południu kraju. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Jeszcze będzie upalnie

W poniedziałek możemy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego, przejściowo dużego, z przelotnymi opadami deszczu. Będą one przemieszczać się od zachodu w głąb kraju. Lokalnie może zagrzmieć. Padać nie powinno jedynie na Podkarpaciu. Termometry pokażą od 24-25 st. C na północy, przez 25-26 st. C w centrum, do 29-30 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni umiarkowany wiatr. Chwilami będzie dość silny.

We wtorek na niebie pojawi się kłębiaste umiarkowane zachmurzenie, przejściowo będzie ono duże. Na północy i wschodzie można spodziewać się przelotnego deszczu. Na termometrach zobaczymy od 21-22 st. C na północy do 24-26 st. C na południu kraju. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr.

Więcej potrzebnych opadów

Środa okaże się na ogół pogodna, jedynie na północy wystąpi duże zachmurzenie, a czasem popada deszcz. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 21-22 st. C na północy do 24-25 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr okaże się zachodni, umiarkowany.