Wyż Erik ściągnie do nas zimne powietrze. Nawet kilka stopni mrozu za dnia

Pogoda na najbliższe dni zapowiada się zimowo. Mroźnie może być nawet za dnia - w weekend w niektórych miejscach na termometrach w najcieplejszym momencie dnia temperatura sięgnie -5 stopnia. Lokalnie spodziewane są także opady śniegu lub deszczu ze śniegiem.

Polska znalazła się w zasięgu zimnego wyżu Erik znad Skandynawii, ściągającego mroźne masy powietrza znad Arktyki Rosyjskiej - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Wokół wyżu wolno przemieszczają się pochmurne niże, które w nasz rejon Europy podrzucają sporo wilgoci i sprzyjają formowaniu się wielkich frontów atmosferycznych. Jeden rozciąga się od wschodniej Ukrainy przez Karpaty, Niemcy i Anglię po Islandię, a drugi nad Rosją, krajami bałtyckimi i Bałtykiem po Szwecję. Regiony Polski południowej i północnej znalazły się w strefie obu frontów, w opadach śniegu.

Spływ surowego, arktycznego zimna, związanego z wyżem utrzymać się ma do poniedziałku. Później rządy w pogodzie przejmą pochmurne niże, przez które snuć się mają nad Polską niskie chmury z niewielkimi opadami śniegu, śniegu z deszczem oraz mżawki. Starzejąca się masa powietrza arktycznego zacznie ustępować miejsca cieplejszej masie powietrza polarnego znad południowej Europy. Ale cały proces zmiany mas powietrza trwać będzie dość długo, a okres przejściowy do przewagi atlantyckich niżów, będzie cechował się pogodą nijaką, ponurą i chłodną.

Pogoda na weekend

W sobotę czeka nas duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu i południowym wschodzie kraju prognozowane są słabe opady śniegu do 2 centymetrów. Na Wybrzeżu i Pomorzu spodziewane są dość silne, przelotne opady śniegu do 5 cm, a lokalnie nawet do 10 cm, możliwe są przy tym także wyładowania atmosferyczne. Termometry pokażą maksymalnie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie zmienny i słaby, tylko nad morzem powieje dość silnie i porywiście z północnego wschodu.

Niedziela przyniesie nam duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na Wybrzeżu i Pomorzu spodziewane są dość silne, przelotne opady śniegu do 5 cm, lokalnie do 10 cm. Może także zagrzmieć. Na północnym wschodzie kraju pojawią się słabe opady śniegu do 2 cm. Temperatura maksymalna sięgnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku, w Małopolsce. Wiatr z kierunków południowych będzie słaby i umiarkowany, ale nad morzem może wiać dość silnie i porywiście z północnego wschodu.

Prognozowana temperatura w dniach 19-23.11 ventusky.com

Pogoda na przyszły tydzień

W poniedziałek niebo będzie pokryte dużym zachmurzeniem, ale spodziewane są przejaśnienia. Na północy, zachodzie i w centrum kraju prognozowane są słabe opady śniegu do 1-2 cm oraz śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni i południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wtorek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie kraju słabo popada śnieg do 1-2 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na południowym zachodzie. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Środa będzie pochmurna. Okresami mogą pojawiać się słabe opady deszczu ze śniegiem do 3 litrów wody na metr kwadratowy oraz mżawki. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Podlasiu, przez 3 st. C w centrum, do 5 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni i wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w dniach 19-23.11 ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl