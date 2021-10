Prognoza na najbliższe dni. Najpierw silny wiatr i ponad 20 stopni, potem czeka nas ochłodzenie

Pogoda w weekend upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu. Miejscami termometry pokażą 7 stopni. Ale zanim to nastąpi, w czwartek i piątek będzie mocno wiać, w porywach do 90 kilometrów na godzinę.

W środę na południu Polski będzie pogodnie. Poza tym prognozuje się pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami i opadami deszczu, miejscami do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Wiatr, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego zachodu.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, ponownie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, w porywach osiągnie prędkość do 70-90 km/h.

Piątek na północy kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przelotnym deszczem. Poza tym będzie dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Podlasiu do 12 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr, który porywach powieje z prędkością do 40-60 km/h.

Prognozowana temperatura w dniach 20-24.10 Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę pogodna aura zagości tylko na Śląsku. W pozostałych regionach Polski przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy.

Na niedzielę synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.

Prognozowane opady w dniach 20-24.10 Ventusky.com

