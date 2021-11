Pogoda na weekend i początek tygodnia. Opady śniegu, zawieje i spadek temperatury

W ostatnich dniach listopada spodziewajmy się zimowych warunków pogodowych. Obfitym opadom śniegu będzie towarzyszyć silny wiatr, co poskutkuje zawiejami śnieżnymi. Po weekendzie coraz chłodniej, w niektórych regionach kraju mroźno będzie w najcieplejszych chwilach dnia.

Polska znalazła się w obszarze niskiego ciśnienia, związanego z wirami niżowymi rozciągającymi się od Włoch po północną Rosję. Nad naszym krajem rozciąga się szeroki front atmosferyczny, który jest strefą ścierania się ciepłych i wilgotnych mas powietrza płynących z południa oraz zaciąganych z północy zimnych mas pochodzenia arktycznego - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę będzie pochmurno z rozpogodzeniami z wyjątkiem północno-wschodniej części kraju. Tam należy spodziewać się dużego zachmurzenia i przelotnych opadów śniegu do 1-3 centymetrów. Pod wieczór w Małopolsce i na Górnym Śląsku pojawią się opady śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowy i zachodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Jak zapowiedziała synoptyk tvnmeteo.pl, drugiego dnia weekendu "zimne masy powietrza przypuszczą ostry atak i odepchną ciepłe masy na wschód. Temu starciu towarzyszyć będą kolejne śnieżyce w niedzielę oraz poniedziałek". W środę cyrkulacja północna zamieni się w zachodnią, cieplejszą i niosącą deszcz. Od czwartku natomiast przed nami kolejna przepychanka jesieni z zimą, co oznacza na zmianę opady deszczu i śniegu.

Należy pamiętać o tym, że uderzenie zimy poskutkuje dużymi utrudnieniami w komunikacji. W miastach śnieg będzie topniał, poza terenami zabudowanymi utrzyma się dłużej, a szczególnie grubą pokrywę utworzy w górach i na obszarach podgórskich.

Niedziela zapowiada się pochmurno. Od Śląska, przez Wielkopolskę, po Kujawy, Kaszuby i Warmię będą występować opady mokrego śniegu do 10 cm, a na Pomorzu Zachodnim do 5 cm. W centrum i na wschodzie kraju pojawią się natomiast opady śniegu z deszczem i deszczu do 10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Dolnym Śląsku, przez 3 st. C w centrum, do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje wschodni i północny, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Chłód, obfite opady śniegu i zawieje

Na poniedziałek prognozowane jest duże zachmurzenie. W północnych, zachodnich i centralnych regionach śnieg będzie padać obficie, spadnie do 4-10 cm. Tylko na południowym wschodzie kraju opady okażą się słabsze, do 3 cm. Temperatura sięgnie maksymalnie od 1 st. C na Podlasiu i w centrum kraju do 3 st. C na Podkarpaciu. Zachodni i południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami dość silny. W porywach rozpędzi się do 50-70 km/h, co może powodować zawieje śnieżne.

We wtorek czeka nas duże zachmurzenie, choć jest szansa na przejaśnienia i rozpogodzenia. Wystąpią przelotne opady śniegu do 1-3 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na wschodzie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Pomorzu. Watr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Możliwe są zawieje śnieżne.

Środa, pierwszy dzień grudnia, przyniesie pochmurną aurę. Na wschodzie kraju pojawią się opady mokrego śniegu do 5 cm, a poza tym będzie padać śnieg z deszczem i deszcz, do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-80 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl