Pogoda na weekend i kolejne dni: Deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Coraz chłodniej

W ciągu najbliższych dni w pogodzie poczujemy powiew zimy. Opady deszczu ze śniegiem, a także samego śniegu wystąpią na dużym obszarze Polski. Zanotujemy stopniowy spadek temperatury, miejscami po weekendzie będzie mroźno w najcieplejszej chwili dnia.

W piątek czeka nas duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Na Pomorzu wystąpią opady deszczu, a w województwach wschodnich deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami opady okażą się dość intensywne, spadnie do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy i do 3 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami na północy silniejszy, przeważnie południowo-zachodni.

Prognoza pogody na weekend

Sobota upłynie z dużym zachmurzeniem, możliwe są tylko niewielkie przejaśnienia. Na Podlasiu i w północnej części Mazowsza popada śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunków zmiennych.

Na niedzielę synoptycy prognozują duże zachmurzenie z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Temperatura maksymalna sięgnie od 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo- wschodni.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Mróz w ciągu dnia na początku tygodnia

W poniedziałek również zachmurzenie będzie duże. Należy spodziewać się opadów śniegu, a w rejonie Śląska deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Pomorzu do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Także i we wtorek dużemu zachmurzeniu będą towarzyszyły opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. W niektórych miejscach temperatura maksymalna nie wzrośnie powyżej zera. Będzie od -3 st. C na Podkarpaciu do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl