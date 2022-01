Pogoda w weekend będzie zróżnicowana. Wyże i niże powalczą o dominację

Pogoda w weekend upłynie pod znakiem chmur, a gdzieniegdzie także opadów deszczu ze śniegiem. W prognozie na najbliższe dni widać jednak również chwile ze słońcem, a nawet bezchmurnym niebem. Na terenie części kraju będzie panował lekki mróz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nadchodzącej nocy oraz w piątek wpływ na pogodę będzie miał pogodny, ale za to chłodny wyż, który przemieści się znad Austrii, przez Węgry i Rumunię, w kierunku Mołdawii. Pogodna aura będzie trwała jednak stosunkowo krótko, gdyż już w piątek wieczorem Polska stopniowo od zachodu zacznie dostawać się w zasięg pochmurnego niżu atlantyckiego z nieco łagodniejszym powietrzem. Niż ten w sobotę i niedzielę przyniesie miejscami opady deszczu ze śniegiem. W poniedziałek i wtorek czeka nas ponowna dominacja wyżu, ale już mniej pogodnego.

W piątek czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. Na południu i południowym wschodzie kraju będzie słonecznie, a w północno-zachodnich i zachodnich regionach w ciągu dnia należy spodziewać się stopniowego wzrostu zachmurzenia do całkowitego. Po południu i wieczorem w rejonie Niziny Szczecińskiej pojawią się opady deszczu ze śniegiem, o sumie poniżej 3 litrów wody na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C w pasie zachodnim kraju. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Prognoza pogody na weekend

Sobota upłynie pod znakiem dużego i całkowitego zachmurzenia, jedynie na wschodzie będzie umiarkowane. W północnej i południowo-zachodniej części kraju wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum, do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Na niedzielę synoptycy prognozują pochmurną aurę z przejaśnieniami, tylko na północnym wschodzie możliwe są większe rozpogodzenia. Na zachodzie natomiast przelotnie popada deszcz ze śniegiem do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni wiatr, na wschodzie słaby, a na zachodzie umiarkowany.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Mróz do 4 stopni na początku tygodnia

W poniedziałek również będzie pochmurno z przejaśnieniami, a na Pomorzu i Mazurach jest szansa na rozpogodzenia i bezchmurne niebo. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na północnym wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje ze słabą siłą, z kierunków wschodnich.

Wtorek zapowiada się pochmurno, z większymi przejaśnieniami tylko na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z południowego wschodu powieje słaby, a na północy umiarkowany wiatr.

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl