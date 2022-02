Idzie duże ocieplenie. Przypomną nam o sobie wichury

Kolejne dni na obszarze całej Polski będą przynosić dodatnią temperaturę. Po weekendzie w niektórych regionach kraju ociepli się nawet do 10 stopni Celsjusza. Wróci niebezpiecznie silny wiatr, w prognozie pogody na najbliższe dni widać również dalszy ciąg pochmurnej aury z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu.

Polska znajduje się pod wpływem silnego wiru niżowego Queena znad Morza Norweskiego. Nad krajem z zachodu na wschód przemieszcza się ciepły front atmosferyczny pchany przez płynące znad Atlantyku umiarkowanie ciepłe masy powietrza polarnego, bardzo wilgotnego.

W ciągu następnych dni pogodę w dalszym ciągu będą kształtować na ogół ciepłe i wilgotne masy powietrza sunące znad Oceanu Atlantyckiego. Polska pozostanie pod wpływem wirów niżowych znad Atlantyku i Skandynawii. Z zachodu na wschód przemieszczać się będą kolejne fronty atmosferyczne z opadami mokrego śniegu oraz deszczu.

Prognoza pogody na piątek i weekend

Piątek zapowiada się pochmurno. Na południowym zachodzie kraju będzie na ogół bez opadów, poza tym okresami będą występować słabe opady deszczu lub mżawki rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. We wschodnich regionach popada również deszcz ze śniegiem. Będzie ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunku południowo-zachodniego, umiarkowanie i dość silnie. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

W sobotę czeka nas pochmurna aura z przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady mokrego śniegu do 2 centymetrów oraz śniegu z deszczem do 5 l/mkw. Należy spodziewać się śliskich nawierzchni dróg i chodników. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na zachodzie. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h.

Drugi dzień weekendu upłynie pod znakiem chmur z opadami deszczu do 10 l/mkw., tylko na wschodzie popada śnieg z deszczem. Temperatura sięgnie maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać południowo-zachodni, silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 70-90 km/h, na Wybrzeżu jednak może dochodzić do 100 km/h, a wysoko w górach do 130 km/h.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Temperatura na początku tygodnia sięgnie nawet 10 stopni

Na poniedziałek prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. oraz deszczu. Tylko na północnym wschodzie kraju nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni i zachodni, dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h.

We wtorek również czeka nas duże zachmurzenie, z okresowymi opadami deszczu lub mżawki do 5 l/mkw. Bez opadów będzie jedynie w południowo-zachodniej części kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, 7 st. C w centrum kraju do 10 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z kierunków zachodnich będzie wiać dość silny wiatr, w porywach dochodząc do 50-80 km/h.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

