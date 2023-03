Śnieżny początek kwietnia. "Będzie się wlewać zimne powietrze"

Wiosna na razie nie chce rozgościć się w Polsce. Początek kwietnia przyniesie kolejne ochłodzenie. Po weekendzie w niektórych regionach temperatura w najcieplejszych chwilach dnia sięgnie tylko nieco powyżej zera stopni Celsjusza, a nocami chwyci mróz. Należy spodziewać się też opadów śniegu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje pod wpływem pochmurnych układów niżowych Lasse i Markus, których centra w sobotę będą ulokowane nad wschodnią częścią naszego kraju oraz nad Niemcami. Nad Polską rozciąga się front okluzji, oddzielający umiarkowanie ciepłe masy powietrza polarnego od zimnych mas pochodzenia arktycznego napierających od północy - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Zimno w drodze do Polski

W ciągu kolejnych dni zimne arktyczne powietrze będzie stopniowo wlewać się od północy nad nasz kraj. Jeszcze w niedzielę słabnący front z opadami śniegu z deszczem oddzieli cieplejszą masę nad południowym wschodem Polski od zimnej, ale w poniedziałek - jak wyjaśnia synoptyk - wraz z odsunięciem się frontu chłód obejmie już wszystkie regiony. Nad Europą Środkową rządy obejmie pogodny zimny wyż skandynawski. Wróci nocny mróz z możliwymi spadkami temperatury rzędu -2/-7 stopni Celsjusza, ale lokalnie niewykluczone jest nawet -10 stopni.

Jak zapowiada nasza synoptyk, we wtorek i środę niż znad Morza Czarnego wciśnie w obszar wyżowy front atmosferyczny z przelotnym śniegiem nad północną część Polski. Front zahamuje dopływ świeżego zimna z północy, więc zalegająca nad Polską masa powietrza arktycznego zacznie od czwartku tracić wiele ze swej surowości, jednak odczucie chłodu pozostanie z nami do Wielkanocy.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę będzie pochmurno z przejaśnieniami, szczególnie na północy i południu kraju. Okresami wystąpią opady deszczu o sumie do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy, a pod wieczór na Wybrzeżu pojawi się przelotny deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 5-6 st. C na Wybrzeżu i Pomorzu, przez 9-10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, tylko na północy północno-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach na Pomorzu rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami na północy i w centrum Polski. Prognozuje się przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. na południu. Oprócz tego popada deszcz ze śniegiem i mokry śnieg do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 st. C na Pomorzu, Warmii, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Pogórzu Karpackim. Powieje północy, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h.

Śnieg i chłód na początku kwietnia

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie kraju przelotnie popada śnieg do 1-5 cm. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 3 st. C na Podlasiu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Północny wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Wtorek zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie i w centrum kraju spadnie do 1-5 cm śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

W środę możemy spodziewać się dużego zachmurzenia. Na Pomorzu wystąpią opady mokrego śniegu do 2-5 cm. Termometry wskażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków zachodnich, powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:anw,ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl