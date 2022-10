Prognoza na pięć dni. Prognoza na weekend. Idzie spore ocieplenie. Wiemy, jak długo potrwa

Na weekend synoptycy prognozują przeważnie pochmurną pogodę z lokalnymi słabymi opadami deszczu. Temperatura będzie stopniowo wzrastać, ale największe ciepło, jak przekazuje synoptyk tvnmeteo.pl, nadejdzie na początku następnego tygodnia. W części Polski słupki termometrów mogą wówczas powędrować wyraźnie powyżej 20 stopni Celsjusza. Jak długo potrwa wizyta babiego lata?

Polska w ciągu najbliższej doby znajdzie się pod wpływem rozległego układu niskiego ciśnienia znad Skandynawii i Morza Północnego. Jedynie na wschodzie kraju pogodę będzie kształtować wyż znad zachodniej Rosji.

W nocy z piątku na sobotę na zachodzie Polski swój wpływ zaznaczy strefa frontowa, która w ciągu dnia będzie przemieszczać się w głąb kraju, stopniowo przy tym słabnąc, w efekcie czego opady będą słabe i rozproszone - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Prognoza pogody na weekend

Deszcz w sobotę spodziewany jest głównie w zachodnich regionach i spadnie go do 2 litrów na metr kwadratowy. Na przeważającym obszarze Polski zachmurzenie okaże się duże z rozpogodzeniami. Pogodnie i bez opadów będzie tylko na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Temperatura maksymalna wyniesie od 14-15 stopni Celsjusza na północy, przez 16-17 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w górach osiągając w porywach do 40-50 kilometrów na godzinę, a powieje z kierunku południowego.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Na niedzielę prognozowane jest zachmurzenie od dużego na północy i zachodzie, lokalnie ze słabymi i przelotnymi opadami deszczu, do umiarkowanego, przejściowo małego na wschodzie i południu kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 16-17 st. C na północy do 20-21 st. C na południu. Będzie wiać umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Ocieplenie do 23 stopni

W poniedziałek nad ranem będzie pochmurno, miejscami mglisto, z licznymi rozpogodzeniami w ciągu dnia postępującymi od południa. Temperatura maksymalna osiągnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południa.

Wtorek przyniesie zachmurzenie od małego na Podkarpaciu do dużego w północnych i zachodnich regionach. Od północnego-zachodu w głąb Polski będzie przesuwać się strefa opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15-16 st. C na północy, przez 17-19 st. C w środkowej części kraju, do 20-21 st. C na południu. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni skręcający na północno-zachodni.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Temperatura w środku tygodnia mocno spadnie

W środę czeka nas duże zachmurzenie i przelotnie popada. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 13 st. C w centrum, do 15 st. C na południu kraju. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr.

Ochłodzenie, które rozpocznie się w środę, będzie przejściowe i potrwa przez kilka dni. Według obecnych wyliczeń modeli meteorologicznych w ciągu następnego weekendu widać napływ cieplejszych mas powietrza z południa Europy i szansę na wzrost temperatury do 18-19 st. C - zapowiada synoptyk.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl