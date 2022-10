Niż zajmuje miejsce wyżu. Początek weekendu przyniesie zmianę w pogodzie

Pogoda w ciągu najbliższych dni będzie w kratkę. Po słonecznym piątku początek weekendu upłynie z opadami deszczu, w części kraju również zagrzmi. W niedzielę aura się uspokoi, jednak nie na długo. Temperatura jeszcze w sobotę sięgnie w najcieplejszej chwili 20 stopni, później będzie się obniżać.

Nad Polską przez następne dni w dalszym ciągu będzie trwać przepychanka układów wysokiego ciśnienia wywodzących się znad Azorów, obejmujących głównie południe Europy, z niżami atlantyckim przemieszczającymi się północną częścią kontynentu.

Prognoza pogody na weekend

Nadchodzącej nocy nasz kraj będzie pozostawać jeszcze pod wpływem pogodnego wyżu, który - przesuwając się znad Karpat nad Ukrainę - zapewnił słoneczny i ciepły piątek. Już w sobotę niż znad północnej Skandynawii wciśnie nad Polskę strefę frontu atmosferycznego. Ciepłe i suche powietrze zostanie wyparte przez chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Sobotni poranek miejscami będzie mglisty. W ciągu dnia czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju słabymi przelotnymi opadami deszczu poniżej 5 litrów na metr kwadratowy. Na Pomorzu możliwe są burze, podczas których spadnie do 15 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami dość silny, w porywach osiągając prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

W niedzielę - a także w poniedziałek - spokojny wyż znów na krótko rozpogodzi niebo nad Polską, kolejnego dnia z kolei o nasz kraj zahaczy wir niżowy, pchając mało aktywny front atmosferyczny. Od środy na kilka dni pogodę nad Polską ponownie zdeterminuje układ wysokiego ciśnienia.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Ostatni dzień tygodnia upłynie przeważnie pod znakiem pogodnej aury. Jedynie na wschodzie kraju w pierwszej części dnia będzie więcej chmur i wystąpią słabe przelotne opady deszczu. Spadnie tam poniżej 3 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Podlasiu, przez 13 st. C w centrum, do 16 st. C w południowo-zachodnich regionach. Wiatr na zachodzie okaże się słaby, zmienny z przewagą zachodniego, a na wschodzie z kierunku północno-zachodniego powieje umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach do 50 km/h.

Co nas czeka w pierwszych dniach nowego tygodnia

Na poniedziałek dla większości kraju przewidywane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, na wschodzie natomiast zrobi się słonecznie. Temperatura maksymalna osiągnie od 14 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w środkowej części kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 40-60 km/h, w górach mogą sięgać one jednak 80 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

We wtorek będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na północy, wschodzie i częściowo w centralnych regionach okresami słabo i przelotnie popada do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum, do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na Pomorzu okresami dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h.

Środa na północy przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami i słabymi przelotnymi opadami deszczu do 3 l/mkw. W pozostałych miejscach zachmurzenie będzie umiarkowane i nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w środkowej części kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zmienny, słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl