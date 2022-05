Pogoda na weekend i następny tydzień. Wiosna zamieni się w lato. Temperatura zbliży się do 30 stopni

Po niewielkim spadku temperatury na przełomie tygodnia, kolejne dni będą coraz cieplejsze, a w środę w niektórych regionach Polski zrobi się wręcz gorąco. Nad kraj napłynie zwrotnikowe powietrze z południowej Europy i północnej Afryki. Temperatura zbliży się do 30 stopni Celsjusza. Nie zabraknie słońca, ale i burz. Czy ciepła aura zostanie z nami na dłużej? Sprawdź prognozę na kolejne dni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia, w który wbijają się dwie zatoki niżowe z frontami atmosferycznymi. Jedna zalega nad południowo-wschodnią częścią kraju, a druga nasunie się w sobotę nad północne regiony. Polska pozostaje w umiarkowanie ciepłej masie powietrza polarnego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Drugiego dnia weekendu, w niedzielę, nad krajem przemieści się chłodny front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Napłynie za nim z północy chłodne powietrze polarne i temperatura nieco spadnie.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę na południowym wschodzie i północy kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy, a na Pogórzu Karpackim pojawią się burze z opadami rzędu 15 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w trakcie burz silny.

Niedziela pogodnie zapowiada się na Pomorzu, Warmii, Kujawach, w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. W pozostałych regionach będzie pochmurno z przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie wystąpią burze z opadami do 15 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku północno-zachodniego i zachodniego wiatr powieje słabo i umiarkowanie, tylko podczas burz będzie silny.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

W kolejnym tygodniu napłynie bardzo ciepłe powietrze

Na początku tygodnia, w poniedziałek i wtorek, Polskę obejmie pogodny wyż z centrum nad Bałtykiem. Od zachodu jednak wbije się w ten obszar płytka zatoka niżowa z ciepłym frontem atmosferycznym. Zasnuje we wtorek niebo wysokimi chmurami, ale i zaciągnie z południa bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Temperatura w połowie tygodnia mocno przekroczy 20 stopni Celsjusza na południowym zachodzie Polski, a na Ziemi Lubuskiej i Śląsku zbliży się do 30 st. C.

Poniedziałek przyniesie pogodną aurę. Temperatura maksymalna osiągnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Nizinie Śląskiej. Wiatr będzie wschodni, słaby.

We wtorek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Podlasiu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Następnego dnia nad północne regiony Polski wciśnie się bardziej aktywny front z deszczem i burzami, ale na południe od niego, nad środkową i południową częścią kraju, zalegać ma ciepła masa powietrza z letnią aurą. Środa na południu kraju upłynie bez opadów, będzie tam pogodnie. Poza tym zachmurzenie okaże się kłębiaste, umiarkowane i duże z okresowymi opadami deszczu rzędu 10-20 l/mkw. oraz burzami. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Podlasiu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w trakcie burz silny.

Czy ciepła aura się utrzyma

Wyczekiwany wzrost temperatury, ciepło znad Hiszpanii i północnej Afryki, będzie nam towarzyszyć do piątku, szczególnie na południu kraju, gdzie termometry będą pokazywały do około 26 st. C.

Od soboty jednak Polska znaleźć się ma w kolejnej zatoce chłodu, związanej ze zrzutem polarnego powietrza znad Północnego Atlantyku za sprawą zimnego wiru niżowego znad Skandynawii.

Wygląda na to, że tegoroczny maj zafunduje nam cyrkulację powietrza północ-południe: spływ na kilka dni zimnego, na kilka dni bardzo ciepłego - przewiduje nasza synoptyk.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl