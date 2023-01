Przepychanka zimy z wiosną, która pora roku wygra? Prognoza pogody na pięć dni

Kiedy spadnie śnieg? Dalsza część długiego weekendu w części Polski będzie mroźna, miejscami niewykluczone są także słabe opady śniegu. Na początku kolejnego tygodnia zimowa aura znów oddali się od naszego kraju. We wszystkich regionach należy spodziewać się dodatniej temperatury. W środę wiatr mocno się rozpędzi.

W sobotę będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na Suwalszczyźnie spadnie do 1 centymetra śniegu, a na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Deszcz popada na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowo-wschodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na początek następnego tygodnia

Poniedziałek zapowiada się na ogół pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Podlasiu do 8 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowy wiatr.

Na wtorek synoptycy prognozują duże zachmurzenie i opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, skręcający na zachodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Vemtusky

Środa na zachodzie kraju przyniesie pochmurną aurę z deszczem. Na pozostałym obszarze Polski zrobi się pogodnie. Na termometrach będzie maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Południowy wiatr okaże się umiarkowany, miejscami w porywach przekraczający 60 kilometrów na godzinę. Powieje halny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

