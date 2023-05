Weekend bardzo ciepły, ale później niże poważnie popsują pogodę

Zimni ogrodnicy i zimna Zośka, czyli zjawisko klimatyczne przypadające w Europie Środkowej od 12 do 15 maja, w tym roku zapowiadają się ciepło. W weekend temperatura na dużym obszarze Polski będzie przekraczać 20 stopni Celsjusza. Spodziewajmy się jednak opadów deszczu i burz. Duża zmiana pogody, jak zapowiada synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nadejdzie po niedzieli.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się jeszcze pod wpływem pogodnego wyżu Tina z centrum ulokowanym nad krajami bałtyckimi. Nad naszym krajem zalega umiarkowanie ciepłe powietrze polarne, jednak powoli rozlewa się w kierunku Polski obszar niżowy. Związany jest on z wielośrodkowym układem niżowym, rozciągającym się od północnej Afryki po Alpy - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Jak wyjaśnia, podczas słabnięcia deszczowego niżu Andreas, na sile nabiera niż Zoltan, którego centrum będzie znajdować się w sobotę nad Alpami. W weekend od południa w głąb kraju będzie przemieszczać się większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu, a lokalnie pojawią się burze.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, wzrastające na południu, wschodzie i północnym wschodzie kraju do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu oraz w górach możliwe są burze z opadami do 15 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Górnym Śląsku, przez 21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C w rejonie Warmii. Wiatr będzie wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Niedziela zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. W większości kraju będą pojawiać się przelotne opady deszczu do 5 l/mkw., a na północy i w centrum może również zagrzmieć. W trakcie wyładowań atmosferycznych spadnie tam do 15 l/mkw. Bez opadów będzie tylko w południowym wschodzie Polski. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na zachodzie, przez 21 st. C w środkowych regionach, do 23 st. C na Podlasiu i Mazowszu. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Zmiana pogody w kolejnym tygodniu

Duża zmiana w pogodzie nastąpi jednak dopiero w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wtedy nad Polską zacznie wędrować bardzo aktywny deszczowo-burzowy front atmosferyczny z lokalnymi ulewami. W ciągu kolejnych dni obfite opady deszczu utrzymywać się mają głównie nad wschodnią i południową częścią kraju - zapowiada nasza synoptyk. Z południa popłynie fala ciepłego powietrza, które będzie od zachodu wypierane przez masy chłodniejsze. Właśnie dlatego wystąpią opady deszczu, które najobfitsze mają być w strefie ścierania się różnych mas - wyjaśnia.

Poniedziałek upłynie z dużym zachmurzeniem. Od południowego zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się obfite opady deszczu rzędu 20-40 l/mkw., w niektórych miejscach pojawią się także burze. Temperatura maksymalna osiągnie od 15 st. C na Podkarpaciu, przez 16 st. C w centrum, do 20 st. C na Podlasiu. Wiatr będzie południowo-wschodni i wschodni, umiarkowany, na północy i wschodzie dość silny, w porywach rozpędzający się tam do 70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Burze z obfitymi opadami deszczu

Na wtorek prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. Padać nie powinno w północno-zachodniej Polsce, poza tym wystąpią przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. W południowych regionach pojawią się burze, podczas których spadnie do 20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Pomorzu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać południowo-wschodni, skręcający od zachodu na północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Środa też zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Tak jak poprzedniego dnia, opady nie są przewidywane dla północno-zachodniej części kraju. Na pozostałym obszarze kraju spadnie do 5-15 l/mkw. W środkowej i wschodniej Polsce możliwe są burze z opadami do 30 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Pomorzu do 21 st. C w centrum kraju. Powieje z kierunku północno-zachodniego, tylko na wschodzie z południa, słabo i umiarkowanie, na północy okresami dość silnie. W trakcie wyładowań atmosferycznych wiatr będzie silny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl