Pogoda na weekend i kolejne dni. Wyż przyniesie ochłodzenie, wystąpią przymrozki

Pogoda w weekend zapowiada się słonecznie, ale chłodno. Temperatura w niektórych regionach kraju w najcieplejszym momencie dnia nie sięgnie więcej niż 10 stopni Celsjusza, a nocami może spadać poniżej zera.

Polska znajdzie się na kilka dni pod rządami chłodnego surowego wyżu rosyjskiego, który skieruje ze wschodu w naszym kierunku masy zimnego i suchego powietrza polarnego. Temperatura nocami spadnie miejscami poniżej 0 stopni Celsjusza, a przy gruncie będzie od -2 do -4 st. C.

Dopiero we wtorek kraj dostanie się pod wpływ pochmurnych niżów znad Skandynawii oraz Bałkanów, które wepchną nad Polskę deszczowe fronty atmosferyczne. Z zachodu napłynie chłodne powietrze polarno-morskie, będzie jednak łagodniejsze od tego ze wschodu. Temperatura nocami utrzyma się powyżej 0 st. C.

Prognoza pogody na weekend

Piątek zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C. na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Na Pogórzu Karpackim w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Sobota również okaże się słoneczna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na południowym wschodzie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Będzie wiać wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Na drugi dzień weekendu synoptycy prognozują pogodną aurę. Temperatura sięgnie maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Pogoda w następnym tygodniu. Pojawią się opady deszczu

Poniedziałek także upłynie z pogodnym niebem. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na wschodzie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie.

We wtorek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami bedą występować opady deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na południowym wschodzie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl