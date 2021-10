Pogoda na weekend i następne dni. Przestanie silnie wiać, będzie więcej słońca, ale chłodniej

Silny wiatr w ciągu najbliższych dni odpuści, mocniej będzie rozpędzać się jeszcze tylko w sobotę. Weekend zapowiada się jednak chłodno, miejscami temperatura w najcieplejszym momencie dnia nie przekroczy 7-8 stopni Celsjusza. Synoptycy zapowiadają opady deszczu, także na początek następnego tygodnia, ale dla niewielkiej części kraju. W wielu miejscach pokaże się słońce, a maksymalne temperatury wszędzie będą dwucyfrowe.

W sobotę w zachodniej części kraju zrobi się pogodnie. Poza tym aura będzie pochmurna z przejaśnieniami, choć pojawią się też opady deszczu, miejscami spadnie do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie wiać umiarkowanie i dość silnie, z kierunku zachodniego. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Niedziela upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Tylko dla Podkarpacia synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zmieniających się.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Pogoda na początku następnego tygodnia. Dużo słońca

Poniedziałek zapowiada się na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie od 10 st. C na Podlasiu do 15 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

We wtorek przelotnie popada na północy, w pozostałych miejscach można spodziewać się pogodnej aury. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Środa na przeważającym obszarze Polski także będzie pogodna, a opady deszczu pojawią się w województwach północnych. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Podlasiu do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl