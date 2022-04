20 stopni w cieniu i burze. Gdzie w nadchodzących dniach spodziewać się niemalże letniej pogody?

Kolejne dni przyniosą wzrost temperatury. Na początku tygodnia w niektórych częściach kraju termometry mogą pokazać do 20 stopni Celsjusza w cieniu. Nie liczmy jednak na wiele chwil ze słońcem. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu oraz burze.

W piątek czeka nas duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami popada przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 9-10 stopni Celsjusza na Podlasiu do 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie wschodni.

Prognoza pogody na weekend

Sobota na Nizinie Szczecińskiej zapowiada się na ogół pogodnie. Poza tym zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 8-9 st. C na Podlasiu do 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wiatr - przeważnie z północy.

W niedzielę na Suwalszczyźnie będzie pochmurno i deszczowo. Poza tym można spodziewać się pogodnej aury. Temperatura maksymalna sięgnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Na początku tygodnia burze

Na poniedziałek synoptycy zapowiadają pochmurną aurę z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 16 st. C Podkarpaciu. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr, z kierunku zachodniego.

We wtorek czeka nas duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Wystąpią także przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie kraju możliwe są burze. W trakcie wyładowań atmosferycznych spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiągną 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Pomorzu do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, poza burzami, będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl