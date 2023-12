Pogoda podzieli Polskę. Do części kraju wróci jesień

Ocieplenie, które przyjdzie do Polski w ciągu najbliższych dni, najbardziej odczują mieszkańcy zachodnich regionów. Temperatura wzrośnie tam znacznie powyżej zera, a jeżeli będzie padać, to głównie deszcz. W reszcie kraju nadal należy spodziewać się opadów śniegu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. W zachodniej części kraju spadnie od 1 do 2 centymetrów śniegu, a na krańcach zachodnich pojawią się także opady deszczu ze śniegiem i deszczu, które miejscami będą marznące. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami silniejszy, południowo-wschodni.

Niedziela zapowiada się pochmurno. We wschodniej połowie Polski pojawią się opady śniegu, a na zachodzie będzie padać śnieg z deszczem i deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, południowo-wschodni skręcający na południowo-zachodni.

Śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże z opadami śniegu na wschodzie, w centrum natomiast popada deszcz ze śniegiem, a w zachodnich regionach sam deszcz. Temperatura od 0 st. C na Podlasiu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na południowo-zachodni.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Wtorek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. W większości kraju pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, tylko w rejonie Podlasia będzie padać sam śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Na środę również prognozowane jest duże zachmurzenie. W południowej i środkowej części kraju wystąpią opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby i umiarkowany, wschodni wiatr.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Źródło: tvnmeteo.pl