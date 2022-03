Idzie zmiana w pogodzie. Sprawdź prognozę na pięć dni

Od weekendu w Polsce zacznie pojawiać się więcej chmur. Jeżeli popada, to słabo i tylko w niektórych regionach kraju. W prognozie na najbliższych pięć dni dni widać też ochłodzenie. Chwilami będzie mocno wiać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Zarówno Polska, jak i przeważająca część Europy, pozostaje pod wpływem rozległego, słabnącego układu wysokiego ciśnienia Peter z centrum nad Wyspami Brytyjskimi. Do naszego kraju z północnego zachodu napływa dość ciepłe, łagodne powietrze polarne morskie o równowadze stałej - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Piątek zapowiada się słonecznie, na ogół z bezchmurnym niebem, tylko przejściowo zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 13-14 stopni Celsjusza na wschodzie do 16-17 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, na Wybrzeżu umiarkowany, północno-zachodni.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę nad ranem na północy, następnie w centrum, a wieczorem także na południu kraju za sprawą strefy frontowej pojawi się duże i całkowite zachmurzenie. Lokalnie wystąpią tam również słabe i przelotne opady deszczu. Przed i za strefą frontową będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8-10 st. C na północy do 15-17 st. C na południu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północno-zachodni. We wschodniej i północnej części kraju w porywach osiągnie prędkość do 60-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Niedziela na zachodzie i północy kraju upłynie z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. W centrum i na południu oraz na południowym wschodzie można spodziewać się słonecznej aury. Temperatura sięgnie maksymalnie od 6 st. C w Suwałkach, przez 10 st. C w centrum, do 12-13 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Na początku tygodnia znów mocniej powieje

Na poniedziałek dla większości kraju synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Na północy będzie ono duże ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 10-12 st. C na północy do 14-16 st. C na południu. Będzie wiać umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni wiatr. W porywach rozpędzi się do 60-70 km/h.

We wtorek na obszarze całego kraju czeka nas duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. w rejonie Suwałk, przez 8 st. C w centrum, do 9-11 st. C na zachodzie kraju. Z kierunku północno-zachodniego powieje z umiarkowaną siłą.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl