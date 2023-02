Nadchodzi duże ocieplenie, ale śniegu jeszcze dosypie

Mróz odchodzi z Polski. Do naszego kraju będzie płynąć coraz cieplejsze powietrze. Po weekendzie temperatura wzrośnie nawet do 10 stopni Celsjusza. Synoptycy na najbliższe dni zapowiadają jednak także zimowe akcenty w pogodzie, w tym opady śniegu.

W piątek czeka nas zmienne zachmurzenie od małego po duże. W północnej części kraju w niektórych miejscach pojawią się słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Podlasiu do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami w porywach osiągając prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę, zachodni.

Prognoza pogody na weekend

Sobota zapowiada się pochmurno z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem oraz deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Pomorzu. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach do 40-70 km/h.

Niedziela przyniesie zmienne zachmurzenie. Na Śląsku, w Wielkopolsce i w centrum kraju słabo popada deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie od 2 st. C na Podlasiu do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W następnym tygodniu aż 10 stopni

Na poniedziałek synoptycy przewidują duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W rejonie Podlasia wystąpią słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z kierunku zachodniego będzie wiać umiarkowany, okresami silniejszy wiatr.

Wtorek upłynie na ogół pod znakiem pogodnej aury. Dużej ilości chmur mogą spodziewać się tylko mieszkańcy Podlasia, jednak nie powinno tam padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany, na wschodzie silniejszy, północno-zachodni wiatr.

