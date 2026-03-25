Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pofalowany front przyniesie opady. Co z pogodą w weekend?

Śnieg, deszcz ze śniegiem, wiatr
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. Nadchodzące dni przyniosą zróżnicowane opady - pojawi się deszcz, deszcz ze śniegiem, a także śnieg. W pewnym momencie aura się ustabilizuje.

W ciągu najbliższej doby pogoda w Polsce kształtowana będzie przez zatokę niżu Marlis znad Skandynawii. Związany z nią jest pofalowany, chłodny front atmosferyczny, którego strefa o północy dotrze do linii Giżycko - Warszawa - Katowice. Ta strefa będzie w czwartek bardzo powoli przemieszczała się na wschód.

Z tym frontem związane będą głównie opady deszczu, które na północy i w centrum Polski okażą się słabe i umiarkowane, natomiast na południu - przejściowo intensywne. Napływ chłodnego powietrza z północy Europy sprawi, że w górach opady deszczu przejdą w śnieg, natomiast na obszarach podgórskich - w deszcz ze śniegiem. Z prognozy wynika, że w wyższych partiach gór pokrywa śnieżna może wzrosnąć w ciągu doby nawet o około 10-20 centymetrów.

Weekend przyniesie stabilizację

Weekend przyniesie stabilizację w pogodzie za sprawą klina wyżu znad Atlantyku. Napłynie dość łagodne powietrze pochodzenia polarnego, morskiego, stąd na termometrach umiarkowane wartości rzędu około 8-10 stopni Celsjusza, co przy licznych rozpogodzeniach zapewni komfort termiczny. Więcej chmur pojawić się ma jedynie w rejonie południowo-wschodniej Polski, gdzie również ma popadać deszcz.

Pogoda na Wielkanoc. W święta może rządzić śnieżne monstrum

Arleta Unton-Pyziołek

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie duże i całkowite zachmurzenie. Deszcz będzie padał w pasie od Śląska, przez Mazowsze, po Suwalszczyznę. Suma opadów wyniesie 5-10 litrów na metr kwadratowy, a na południu 10-20 l/mkw. W górach spadnie 10-20 cm śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od 5-6 st. C lokalnie na południu do 8-10 st. C na pozostałym obszarze Polski. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr, który w porywach okaże się dość silny i osiągnie prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.

Piątek na północy i zachodzie kraju zapowiada się pogodnie i słonecznie. W pozostałych regionach wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu, które spodziewane są na południu Polski. W górach sypnie śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9-10 st. C na południu, zachodzie i w centrum do 12 st. C miejscami na wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Tylko na południu w porywach może okazać się dość silny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę na przeważającym obszarze kraju dopisze pogodna i słoneczna aura. Jedynie na południowym wschodzie prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 8-10 st. C na północnym zachodzie do 12-14 st. C na południowym wschodzie Polski. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr.

Niedziela upłynie pod znakiem dość pogodnej aury. W rejonie Pomorza Zachodniego oraz na Podkarpaciu możliwy jest słaby deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 9-10 st. C na zachodzie i w centrum do 12-13 st. C na południowym wschodzie Polski. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek czeka nas pochmurna aura z przelotnymi opadami deszczu na zachodzie, północy i w centrum kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7-9 st. C na zachodzie i w centrum do 10-11 st. C na południowym wschodzie Polski. Powieje umiarkowany, a także porywisty wiatr z północnego zachodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogodyŚnieg
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom