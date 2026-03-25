Pofalowany front przyniesie opady. Co z pogodą w weekend?

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

W ciągu najbliższej doby pogoda w Polsce kształtowana będzie przez zatokę niżu Marlis znad Skandynawii. Związany z nią jest pofalowany, chłodny front atmosferyczny, którego strefa o północy dotrze do linii Giżycko - Warszawa - Katowice. Ta strefa będzie w czwartek bardzo powoli przemieszczała się na wschód.

Z tym frontem związane będą głównie opady deszczu, które na północy i w centrum Polski okażą się słabe i umiarkowane, natomiast na południu - przejściowo intensywne. Napływ chłodnego powietrza z północy Europy sprawi, że w górach opady deszczu przejdą w śnieg, natomiast na obszarach podgórskich - w deszcz ze śniegiem. Z prognozy wynika, że w wyższych partiach gór pokrywa śnieżna może wzrosnąć w ciągu doby nawet o około 10-20 centymetrów.

Weekend przyniesie stabilizację

Weekend przyniesie stabilizację w pogodzie za sprawą klina wyżu znad Atlantyku. Napłynie dość łagodne powietrze pochodzenia polarnego, morskiego, stąd na termometrach umiarkowane wartości rzędu około 8-10 stopni Celsjusza, co przy licznych rozpogodzeniach zapewni komfort termiczny. Więcej chmur pojawić się ma jedynie w rejonie południowo-wschodniej Polski, gdzie również ma popadać deszcz.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie duże i całkowite zachmurzenie. Deszcz będzie padał w pasie od Śląska, przez Mazowsze, po Suwalszczyznę. Suma opadów wyniesie 5-10 litrów na metr kwadratowy, a na południu 10-20 l/mkw. W górach spadnie 10-20 cm śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od 5-6 st. C lokalnie na południu do 8-10 st. C na pozostałym obszarze Polski. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr, który w porywach okaże się dość silny i osiągnie prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.

Piątek na północy i zachodzie kraju zapowiada się pogodnie i słonecznie. W pozostałych regionach wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu, które spodziewane są na południu Polski. W górach sypnie śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9-10 st. C na południu, zachodzie i w centrum do 12 st. C miejscami na wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Tylko na południu w porywach może okazać się dość silny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę na przeważającym obszarze kraju dopisze pogodna i słoneczna aura. Jedynie na południowym wschodzie prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 8-10 st. C na północnym zachodzie do 12-14 st. C na południowym wschodzie Polski. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr.

Niedziela upłynie pod znakiem dość pogodnej aury. W rejonie Pomorza Zachodniego oraz na Podkarpaciu możliwy jest słaby deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 9-10 st. C na zachodzie i w centrum do 12-13 st. C na południowym wschodzie Polski. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek czeka nas pochmurna aura z przelotnymi opadami deszczu na zachodzie, północy i w centrum kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7-9 st. C na zachodzie i w centrum do 10-11 st. C na południowym wschodzie Polski. Powieje umiarkowany, a także porywisty wiatr z północnego zachodu.

