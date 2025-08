Po gorącym i burzowym weekendzie przyjdzie ochłodzenie

Weekend zapowiada się gorący, miejscami termometry wskażą 28 stopni Celsjusza. Nie zabraknie też burz, podczas których wiatr może osiągać do 80 kilometrów na godzinę. Nowy tydzień nie przyniesie odpoczynku od gwałtownej aury - nadal może grzmieć i padać.

W dalszym ciągu na pogodę w Polsce będzie wpływać przede wszystkim niż znajdujący się nad południową Skandynawią, który kieruje do nas umiarkowanie ciepłe i wilgotne powietrze. W tej masie, płynącej znad Morza Północnego, podobnie jak w poprzednich dniach, w sobotę będą tworzyć się chmury przynoszące krótkotrwałe, ale punktowo dość intensywne opady deszczu. Ponadto na południu i na wschodzie kraju, gdzie dotrze cieplejsze i również wilgotne powietrze płynące od strony Morza Śródziemnego oraz Bałkanów, możliwe są lokalne burze.

Mimo możliwych w wielu miejscach przelotnych opadów i burz, w weekend możemy spodziewać się ocieplenia, które najbardziej odczujemy w centrum, na południu oraz we wschodniej Polsce - tu będzie 27-28 stopni Celsjusza. Po tym ciepłym, a miejscami gorącym weekendzie, na początku tygodnia czeka nas ochłodzenie.

Pogoda na weekend

Sobota początkowo zapowiada się pogodnie. W ciągu dnia będą stopniowo tworzyć się i wypiętrzać chmury kłębiaste przynoszące przelotne, krótkotrwałe, ale punktowo dość intensywne opady deszczu. Na południu i na wschodzie kraju możliwe są także lokalne burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Wybrzeżu i Pomorzu, przez 24-25 st. C w centrum, do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z południowego zachodu. W czasie burzy możliwe są porywy do 80 kilometrów na godzinę.

W niedzielę w całej Polsce możliwe są przelotne opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju także lokalne burze. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce do 28 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Wiatr okaże się słaby lub umiarkowany, ale w czasie burzy możliwe są porywy do 80 km/h. Będzie wiał z południowego zachodu.

Prognozowane temperatury w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie umiarkowane lub duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu może zagrzmieć. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim do 24 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, zachodni.

Na wtorek prognozowane jest zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, które możliwe są wszędzie z wyjątkiem Podkarpacia i Zamojszczyzny. Termometry wskażą maksymalnie od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, a na północy, zwłaszcza na wybrzeżu dość silny, w porywach osiągnie tam prędkość do 60 km/h.

Pogoda na środę

W środę na północy kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. W pozostałych częściach kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C w Suwałkach do 23 st. C w Rzeszowie. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny i porywisty - najmocniej będzie wiać na wybrzeżu, gdzie porywy mogą osiągać około 80 km/h.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl