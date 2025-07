Nadciągają ulewy. Jak dużo deszczu spadnie

Na początku tygodnia napłynie do Polski gorące powietrze znad Afryki. Sprawi, że temperatura przekroczy miejscami 30 stopni. Przed nami kilka deszczowych fal związanych z przechodzącymi nad krajem frontami, które mogą przynieść opady rzędu 80-100 litrów na metr kwadratowy.

Polska pozostaje w obszarze obniżonego ciśnienia, w zasięgu niżu znad Białorusi. Wciąż zalega nad wschodnią połową kraju umiarkowanie aktywny front atmosferyczny niosący deszcz i burze. Chłodne powietrze polarne jest od zachodu stopniowo wypierane przez płynące z południa ciepłe masy powietrza zwrotnikowego.

Afrykański żar, a po nim ulewy

W poniedziałek cała Polska znajdzie się w klinie gorącego powierza płynącego znad północnej Afryki, z rejonu Maroka i Algierii. Temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Ale od zachodu zbliży się wir niżowy Isaac z frontem chłodnym, na którym utworzy się w rejonie Alp niewielki niż. Będzie to deszczowa fala niosąca ulewy, która wkroczyć ma do Polski w poniedziałek po południu. Najpierw znajdzie się ona nad Sudetami, Dolnym Śląskim i Ziemia Lubuską, by potem w nocy z poniedziałku na wtorek postępować w głąb kraju - w stronę Wielkopolski i Pomorza. Niż ten może przynieść opady rzędu 80-100 litrów na metr kwadratowy. Tyle może spaść w ciągu 12 godzin. Szeroka strefa frontu obejmie cały kraj, poza zachodnimi regionami, gdzie opady nie powinny być obfite.

We wtorek chłodny front zalegać ma nad północnymi regionami, a deszczowe zafalowanie odsunąć się ma w stronę południowej Skandynawii. Gorące powietrze zostanie wyparte przez płynące znad Atlantyku chłodniejsze masy polarne. W środę rozbuduje się w kierunku Polski pogodny klin wyżowy. Tylko północne regiony pozostaną w zasięgu niżu.

W nocy ze środy na czwartek wkroczyć ma do Polski od południa kolejna deszczowa fala znad północnych Włoch, ukształtowana pod wpływem wilgotnych mas powietrza znad Morza Śródziemnego. W czwartek przetoczyć się mają nad krajem deszczowo-burzowe chmury z ulewami. W ciągu doby opady osiągnąć mogą sumy rzędu 40-80 l/mkw., szczególnie w górach.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę spodziewamy się umiarkowanego i dużego zachmurzenie kłębiastego. Na zachodzie opady nie są prognozowane. W pozostałych regionach przelotnie popada deszczu do 5 l/mkw. Na północnym wschodzie i wschodzi pojawią się burze z opadam do 20 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Podlasiu, przez 27 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na Ziemi Lubelskiej i Dolnym Śląsku. Powieje wiatr północny, słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na zachodzie wzrastającego do dużego. Po południ popada deszcz do 20-60 l/mkw. Mogą pojawić się też burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 30 st. C w centrum kraju, do 31 st. C miejscami na południu. Zawieje wschodni wiatr, skręcający od zachodu na zachodni, umiarkowany, a w burzach silny.

Na wtorek prognozujemy umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na zachodzie, północy i miejscami w centrum okresami spadnie deszcz, którego suma wyniesie 5-20 l/mkw. Na północnym wschodzie może zagrzmieć. Podczas wyładowań spadnie do 30 l/mkw. Maksymalna temperatura nie przekroczy 24 st. C na Pomorzu, 25 st. C w centrum kraju i 27 st. C na Podkarpaciu. Zawieje wiatr zachodni, umiarkowany, a w burzach silny.

Pogoda na środę i czwartek

W środę będzie pogodnie. Tylko na północy kraju wystąpi zachmurzenie kłębiaste, okresami duże oraz przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Pomorzu, przez 26 st. C w centrum Polski, do 28 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiał wiatr zachodni, słaby i umiarkowany.

Czwartek przyniesie zachmurzenie kłębiaste, na ogół duże. Okresami wystąpią obfite opady deszczu, którego spadnie do 25-50 l/mkw. Możliwe są również burze na południu i w centrum kraju. Maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 23 st. C na Pomorzu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał z kierunków zmieniających się. Będzie on umiarkowany, natomiast w burzach silny.

Prognozowane temperatury w kolejnych dniach tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl