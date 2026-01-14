Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Czwartek przyniesie na krańcach wschodnich słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, miejscami o charakterze marznącym. W pozostałych regionach Polski dominować będzie pochmurna i ponura aura ze słabymi opadami deszczu lub mżawki na południu i zachodzie. Lokalnie w centrum możliwe są silne zamglenia i mgły. W kolejnych dniach stery w pogodzie przejmie rozległy, silny wyż znad Rosji. Sprowadzi on do Polski kolejną porcję chłodnego powietrza pochodzenia arktycznego, kontynentalnego. Oznacza to więcej rozpogodzeń w okolicach weekendu, które będą postępować od wschodu w głąb kraju.

Chłodne arktyczne powietrze obejmie początkowo Polskę wschodnią, następnie również częściowo centralną. Na zachodzie kraju będzie wyraźnie cieplej. Podczas nocnych rozpogodzeń na wschodzie kraju temperatura znów będzie mocno spadała, nawet poniżej -15/13 stopni Celsjusza.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek zapowiada się pochmurnie. Poza tym pojawią się słabe opady śniegu (1-2 centymetrów) na północnym wschodzie Polski oraz deszczu ze śniegiem (lokalnie o charakterze marznącym) na krańcach wschodnich. Ponadto słabe opady deszczu i mżawki prognozowane są na południu i zachodzie. Termometry wskażą maksymalnie od -6/-5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0-1 st. C w centrum, do 2-3 st. C na zachodzie. Powieje słaby, miejscami umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Piątek upłynie przeważnie pod znakiem pochmurnej aury. Rozpogodzenia spodziewane są na Dolnym Śląsku, a w drugiej części dnia na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od -8/-7 st. C na Podlasiu, przez 0-1 st. C w centrum, do 3-4 st. C na zachodzie. Wiatr południowo-wschodni, okaże się umiarkowany.

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami na południu i wschodzie Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -9/-7 st. C na Podlasiu, przez -2/0 st. C w centrum, do 1-3 st. C na zachodzie. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany wiatr.

Niedziela będzie dość pogodna. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -9/-7 st. C na Podlasiu, przez -4/-2 st. C w centrum, do 0-2 st. C na zachodzie. Wiatr południowo-wschodni, okaże się umiarkowany.

Mroźny początek tygodnia

W poniedziałek będzie pogodnie i słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie od -8/-6 st. C na Podlasiu, przez -4/-2 st. C w centrum, do 1-3 st. C na zachodzie. Wiatr południowo-wschodni, powieje umiarkowanie.

