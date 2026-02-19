Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Wyż Gerd znad Skandynawii przemieszcza się nad Polską i jednocześnie ściąga z północy zimne masy powietrza arktycznego. Śnieżny front znad Karpat odsuwa się dalej na południe, a w kraju pojawiają się przejaśnienia i rozpogodzenia, w których temperatura nocą na przeważającym obszarze spadnie poniżej -10 stopni Celsjusza.

Pogoda na piątek

W piątek utrzyma się przeważnie lekki mróz. Dzień przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od -4/-3 st. C na Podlasiu, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0-1 st. C na krańcach zachodnich. Powieje północno-wschodni słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na weekend

W sobotę od zachodu zacznie wkraczać atlantycki front ze śniegiem przechodzącym na zachodzie kraju w deszcz, a to dlatego, że znad oceanu zacznie płynąć łagodniejsze polarne powietrze. Będzie ono wypierać arktyczny mróz. Polska dostanie się w rozległy obszar niskiego ciśnienia związany z niżami Zantina i Alina napierającymi mocno w głąb Europy. W szybko przemieszczającym się z zachodu strumieni powietrza wzrośnie prędkość wiatru, a fronty następować będą jeden po drugim, niosąc od niedzieli deszcz w całej Polsce.

Pierwszy dzień weekendu zapowiada się pochmurnie. Prognozuje się przemieszczające się od zachodu w głąb kraju opady śniegu do 2-5 centymetrów, przechodzące na zachodzie w śnieg z deszczem marzącym. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Podlasiu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na zachodzie. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnej i mglistej aury z opadami deszczu i mżawki do 3-8 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na południowym zachodzie. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek temperatura na Śląsku przekroczyć może 10 st. C. Wkraczamy nareszcie w termiczne przedwiośnie. Dzień ten będzie pochmurny z przejaśnieniami. Okresami popada deszcz o sumie do 5-10 l/mkw. Na północy Polski pojawi się również deszcz ze śniegiem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 4 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Śląsku. Powieje południowy i zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający do 50-60 km/h.

Wtorek zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Na zachodzie spodziewany jest zanik opadów. W pozostałych regionach kraju okresami spadnie do 5 l/mkw. Na północnym wschodzie Polski popada deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od 2 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C na zachodzie. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach będzie wiał z prędkością do 50 km/h.

